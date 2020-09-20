Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinlikte Apple Watch Series 6 akıllı saatlerin tanıtımını yapmıştı. Şimdi akıllı saat için biri silikondan biri de örgü olan iki yeni kordon ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Apple, bu yılın ilk büyük etkinliğini gerçekleştirmişti. Bu etkinlik beklentileri pek de karşılayamamıştı. Yine de firmanın yeni akıllı saati Watch Series 6 genel olarak olumlu tepkiler almıştı.

Akıllı saatin tanıtılmasının ardından şimdi de iki farklı saat kordonu ortaya çıktı. Tek parça olarak tasarlanmış olan bu kordonların biri silikon, biri de örgü malzeme kullanılarak üretildi. Kordonlar oldukça şık gözüküyor.

Tek parçalık şık kordonlar

Apple, yeni kordonlarında tek parçadan oluşan bir tasarım kullanıyor. Bu da kordonların klasik spor bileklikleri gibi tek bir bütün yuvarlak oluşturduğu anlamına geliyor. Haliyle kordonlar tam 9 farklı boyda geliyor ki Apple müşterileri istedikleri boyu seçebilsin.

Hangi boy bileklik sipariş etmesi gerektiğine karar veremeyenler için de Apple internet sitesinden bir boyut rehberi yayınladı. Bu rehberi indirip çıktısını alarak kaç numara kordon sipariş etmeniz gerektiğini kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Bileğinizin tam olarak bir numaraya denk gelmemesi de gayet olası bir senaryo. Bu durumda daha küçük olan numarayı sipariş vermek daha sıkı oturan bir saatiniz olmasını sağlayacaktır. Böylece ölçümler daha doğru olabilir. Büyük numarada ise bileğiniz daha rahat olacaktır.

Rengarenk kordonlar

Solo Loop adı verilen silikon saat kordonları, toplamda 7 farklı renkte üretilecek. Fiyatı 49 dolar olarak açıklanan bu kordonlar iki alternatiften daha ucuz versiyon olacak. İlk çıkışta bu kordonların kırmızı renkli olanları piyasaya çıkmayacak. Kordonların alt kısmında ise terlemeyi önleyecek, hava akımı yaratacak kanallar bulunuyor.

Braided Solo Loop adını alan kordonlar ise 99 dolardan satışa çıkıyor ve dört farklı rengi bulunuyor. Örgülü yapı geri dönüşüm ürünü iplikler ve silikondan imal edildi ve oldukça esnek bir yapıya sahip. Siz bu kordonlardan hangisini seçerdiniz?