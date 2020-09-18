Apple, iOS 14.2'nin İlk Geliştirici Betasını Yayınladı

Apple, geliştiriciler için iOS 14.2'nin ilk beta sürümünü yayınladı. Yayınlanan güncelleme, Shazam için yeni ve kullanım kolaylaştıran bir entegrasyon getiriyor. iOS 14.1'e ne oldu sorusunun yanıtıysa şu an için bilinmiyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ü yayınladı. Kullanıcılara özelliklere de genel tasarım açısından büyük yenilikler sunan işletim sistemi, şu ana dek kullanıcılar tarafından gelen yorumlara göre beğenilmiş durumda. Ancak şimdi, çok ilginç bir gelişme yaşandı. Apple, iOS 14.1'i atlayarak, iOS 14.2'nin ilk geliştirici betasını yayınladı. Üstelik bu işlem, iOS 14'ün yayınlanmasından saatler sonra gerçekleşti.

iOS 14.2'nin neler sunduğu şu an için belli değil. Ancak 9to5Mac ekibi, iOS 14.2'de Shazam entegrasyonunu sağlamak için yeni bir kontrol menüsünün geldiğini söylüyor. İddialara göre bu özellik, Shazam'ın arka planda çalışmasını sağlayacak. Üstelik dinlenen şey bir müzikle eşleşirse, kullanıcılara yeni bir açılır pencere sunulacak. Kullanıcı da bu pencere sayesinde Apple Music'e erişip, söz konusu şarkıyı dinleyebilecek.

iOS 14.1'e ne oldu?

iOS 14.1'e ne olduğu şu an için bilinmiyor. Ancak Apple, bu sürümü muhtemelen üretim sürecinde olan iPhone 12 serisine yüklüyor. Bu telefonların piyasaya sürüldüğünde mevcut cihazlarla aynı sürüme sahip olmasını isteyen Apple, diğer modellere iOS 14.2'yi hazırlarken üretim sürecindeki iPhone 12'lere iOS 14.1 sunmuş olabilir. Belki de bu durum sadece bir hatadır ve iOS 14.2'den sonra iOS 14.1 de bir şekilde gün yüzüne çıkar. Ancak şu an için bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yok.

Bu arada Apple, geliştiriciler için sadece iOS 14.2'yi yayınlamadı. Şirket, bu sürüme paralel olarak iPadOS 14.2, tvOS 14.2 ve watchOS 7.1'in de geliştirici sürümünü yayınladı. Bu sürümlerin yeni özellikleri de detaylı bir şekilde bilinmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde geliştiriciler, bu sürümlerin yeni özelliklerini keşfetmeye başlayacaklardır.