Ünlü Apple Analistinden İlginç AirPods Pro 2 Açıklaması

2019 yılında tanıtılan ve piyasaya sürülen Apple AirPods Pro, Apple’ın ürettiği en iyi kulak içi kulaklık olarak biliniyor. Serinin ikinci modelinin geleceği iddia edilirken ünlü Apple analisti Mark Gurman ve Ming-Chi Kuo, AirPods Pro 2 hakkında ilginç iddialarda bulundu.

Apple, son yıllarda kulaklık konusunda adeta bir devrim yaratmış durumda. AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max kulaklıklarıyla birlikte hemen hemen her zevke uygun kulaklık üreten firma, sunduğu ANC (Aktif Gürüktü Engelleme), ve şeffaf mod gibi özelliklerle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz yıl 2022’de tanıtılacağı iddia edilen Apple AirPods Pro 2 hakkında bazı ufak tefek iddialar ortaya atılmıştı. Fakat bugün Bloomberg yazarı Mark Gurman ve Apple analisti Ming-Chi Kuo, AirPods Pro 2 hakkında önemli bilgiler verdi.

Hoparlörlü bir kasası olabilir

Ming-Chi Kuo’nun iddialarına göre AirPods Pro 2, önceki modelden daha yuvarlak bir kasaya sahip olacak. Daha önce sızdırılan tasarım görsellerinde olduğu gibi Kuo da kulaklığın kasasında hoparlör olacağını ve bu sayede kulaklığın kutusunu kaybettiğinizde kutudan çıkacak olan yüksek ses sayesinde onu bulabileceğinizi iddia etti.

Bloomberg yazarı Mark Gurman ise kulaklıkların görünüşte aynı tasarıma sahip olacağını ancak AirPods Pro 2’de kulak algılayıcı sensörler yerine 3. nesil AirPods’lardaki gibi bir ‘deri algılama’ sisteminin olacağını açıkladı. Basitçe açıklamak gerekirse deri algılama sistemi, kulaklığın kulağınızda mı yoksa cebinizde mi olduğunu anlıyor ve bu sayede kulaklık kulağınızda değilken yanlışlıkla müziğin devam etmesini engelliyor. Apple Analisti Ming-Chi Kuo da Gurman’ın bu iddiasını destekler nitelikte açıklamalar yaptı.

Daha önceleri Galaxy Buds gibi ‘sapsız’ bir tasarıma sahip olacağı iddia edilen kulaklıkların ilk AirPods Pro’lar ile birebir aynı tasarımla geleceği iddia edildi. AirPods Pro 2’nin bu yılın sonunda tanıtılması bekleniyor.