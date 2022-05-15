Ünlü Analist, Apple'ın Muhtemel Type-C Politikasını Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde iPhone 14 ailesinin Type-C ile gelebileceğini iddia eden ünlü analist, bugün Apple’ın muhtemel Type-C yol haritası hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda pek çok telefon ve bilgisayarda Type-C girişler kullanılmaya başlandı. Hızlı şarj ve hızlı dosya aktarımı nedeniyle tercih edilen Type-C girişleri, an itibariyle teknoloji dünyasının vazgeçilmezleri arasında yerini alış durumda. Ancak bu girişleri telefonlarına koymamakta ısrar eden bir firma var, Apple.

Ünlü Apple analisti Ming Chi Kuo, geçtiğimiz günlerde Apple’ın iPhone 14 ailesi ile Type-C’ye merhaba diyebileceğini açıklamıştı. Kuo, yaptığı başka bir açıklama ile Apple’ın Type-C’ye geçişinde olabilecek diğer muhtemel senaryolardan bahsetti.

iPhone 15 ailesinin her üyesinde Type-C olabilir

Kuo, daha önceki açıklamasında iPhone 14 ailesinde sadece iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’in Type-C girişine sahip olabileceğini iddia etmişti. Son açıklamasında ise iPhone 15 ailesinin tamamında Type-C olabileceğini ve Apple’ı kutudan bir USB Type-C’den Lightning’e dönüştürücü koyabileceğini ya da bunu ayrı olarak satabileceğini açıklamıştı.

iPhone’larda Type-C’nin yaygınlaşmasının ardından Apple’ın bugüne kadar ürettiği tüm aksesuarların USB Type-C’li sürümlerini çıkaracağını iddia etti. Kuo’nun iddiasına göre iPhone 15’in çıkışıyla birlikte Type-C’den Type-C’ye şarj adaptörü, Type-C girişli Airpods’lar ve diğer aksesuarları görebileceğiz.

Tabii ki bunlar şu anda sadece bir iddia ancak Ming Chi Kuo’nun daha önce ki iddialarının oldukça tutarlı olduğunu ve çoğunun gerçekleştiğini düşünürsek Apple’ın böyle bir hamle yapması oldukça muhtemmel görünüyor.