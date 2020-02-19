Apple, Ankara'nın Sıcaklık Değerini Yüksek Gösteriyor

iPhone’ların hava durumu uygulaması, Ankara’nın hava durumunu Meteoroloji verilerinden çok daha yüksek gösteriyor. Apple’ın Ankara için yayınladığı sıcaklık değerleri ile Meteoroloji’nin yayınladığı sıcaklık değerleri arasında 5-10 derece fark bulunuyor.

iPhone’larda bulunan hava durumu uygulaması, Ankara’nın hava durumu için hatalı veriler göstermeye başladı. Hava durumu uygulamasında Ankara’nın hava durumu değerleri, Meteoroloji’nin verilerinden çok daha yüksek görünüyor.

Dün 15:40’da Meteoroloji’nin internet sitesinde yer alan verilere göre Ankara’da hava sıcaklığı 10.1 dereceydi. Aynı saatlerde iPhone’larda bulunan hava durumu uygulaması ise Ankara’daki hava sıcaklığını 16, 19 ve 21 derece olarak gösteriyordu.

Apple’ın verilerinde meydana gelen bu hava durumu hatası sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. iPhone’ların Ankara’yı olduğundan daha sıcak gösteren hava durumu verileri, sosyal medya kullanıcıları tarafından “Apple, Ankara’ya yazı getirdi” şeklinde yorumlandı.

iPhone’ların hava durumu verilerindeki hata bugün de devam ediyor. Bugün saat 09:50’de Meteoroloji’de Ankara’nın hava sıcaklığı 3.6 derece görünürken, iPhone’lardaki hava durumu uygulamasında 10 derece olarak görünüyor.

Apple, cihazlarında bulunan hava durumu uygulaması için verileri IBM’e ait The Weather Channel’dan alıyor. Bu nedenle hatanın direkt olarak Apple'dan değil IBM'in hava durumu servisinden kaynaklı olduğunu söylemek mümkün.