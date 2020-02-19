Sanofi, Corona Virüsü Aşısı Geliştirmeye Çalışacak

Corona virüsü dünyayı kasıp kavururken tıp dünyası, bu virüse karşı aşı geliştirmek için çalışıyor. Şimdiyse Sanofi isimli bir ilaç firması, Corona virüsü için aşı geliştirmeye çalışacağını açıkladı. Şirket, aşı çalışmalarını yürütebilmek için ABD'nin Biyomedikal Araştırma ve Geliştirme Kurumu ile çalışacak.

Corona virüsü, dünyanın gündemi olmaya devam ediyor. Çin'in açıkladığı resmi rakamlara göre bugün itibarıyla enfekte olmuş insan sayısı 75 bin 199'a, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 2.012'ye ulaşmış durumda. Bilim insanları, Corona virüsüne karşı koyabilecek tedavi ve ilaçlar üzerinde çalışırken şimdi önemli bir gelişme yaşandı. İlaç sektörünün önde gelen isimlerinden "Sanofi", Corona virüsü için aşı geliştirmeye başladığını açıkladı.

Corona virüsünün aşısı şu an için yok ve kısa bir süre içerisinde de bulunacak gibi görünmüyor. Ancak şu bir gerçek ki Corona virüsüne karşı aşı geliştirmeyi başaran ilk şirket ve ülke, bu aşıdan çok ciddi paralar kazanacak. Hal böyle olunca da tıp dünyası, Corona virüsüne karşı aşı geliştirebilmek için var gücüyle çalışıyor.

Konuya ilişkin açıklamalar, Sanofi'nin aşı birimi Başkanı David Loew tarafından yapıldı. Loew, geçtiğimiz yıllarda Corona virüsünün kuzeni olarak bilinen SARS virüsüne karşı aşı çalışmalarını yürüttüklerini hatırlatarak bu çalışmaların Corona virüsü aşısıyla ilgili önemli ipuçları sağlayacağını açıkladı.

Sanofi, Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için tek başına çalışmayacak. Şirket, Corona virüsü aşısı geliştirmek için ABD'nin Biyomedikal Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) ile birlikte çalışacak. Corona virüsünün küresel bir tehdit olduğunu ifade eden Loew, projenin daha hızlı ilerleyebilmesi için BARDA ile birlikte çalışacaklarını ve bu iş birliğinin, en anlamlı sonuçlara ulaştıracağını söyledi.

Loew'in açıklamalarına göre şirket, bir aşı bankası hazırlayacak ve bu bankada bulunan aşılar üzerinde çalışmalar yapacak. Test aşamasına gelindiğinde, bankada bulunan aşıların sayısı ciddi anlamda azaltılmış olacak ve böylelikle de doğru sonuca ulaşılmış olacak. BARDA da tam olarak bu noktada devreye girecek ve testlerde kullanılacak aşıların finansmanını sağlayacak.

Herhangi bir virüse karşı aşı geliştirmek, kolay bir iş değil. Bu konunun altını çizen Loew, nihai aşı için hala uzun bir sürenin olduğunu söylüyor. Loew'e göre Corona virüsü aşısının test işlemlerine başlanabilmesi için en az 6 ay gerekiyor. Bu sürecin sonunda ise bir yıl ila 18 ay arasında değişecek bir test aşaması olacak. Testler sona erdiğinde eğer başarılı olunursa, Corona virüsüne karşı bir aşı geliştirilmiş olacak.