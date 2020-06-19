Apple’ın AR Başlığına Dair Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Bloomberg, Apple'ın son birkaç yıldır sürekli yeni dedikodularla karşımıza çıkan AR ve VR ürünlerinin geliştirilme sürecini anlatan bir rapor yayınladı. Rapora göre iki ana ürün üzerinde çalışan Cupertinolu şirket, yeni ürünlerini 2021 yılından önce piyasaya sürmeyecek.

Teknoloji devi Apple’ın en azından son beş yıldır AR ve VR giyilebilir cihazlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Firmanın henüz gün yüzüne çıkmamış bu cihazlarına dair sürekli yeni dedikodular ortaya çıksa da ürünlerin kendisini bir türlü göremiyoruz. Şimdiyse Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple’ın sır gibi saklanan bu ürünlerinin geliştirme sürecini açıklıyor.

Önceki raporlarla benzer olarak Bloomberg, Apple’ın Mike Rockwell liderliğindeki AR ve VR ekibinin iki ana ürün üzerinde çalıştığını söylüyor. Bu noktada ürünlerden birinin ‘N421’ kodlu AR başlık, diğerininse ‘N301’ kodlu hem AR hem de VR deneyimini birleştirecek bir kask olması bekleniyor. Rapora göre Apple’da bir iç bölünmeye neden olan da bu ikinci cihaz.

Apple, iki farklı ürün üzerinde çalışıyor:

N301, ilk etapta giyilebilir bir ürün için daha önce görülmemiş grafikler ve işlem hızlarına çıkabilen ultra güçlü bir sistem olarak tasarlandı. Daha sonrasında Rockwell’in ekibi, cihazı kullanıcıları tamamen sanal dünyaya taşıyabilecek ayrı bir hub ile piyasaya sürmeyi önerdi. Bu noktada Apple’ın şirketten ayrılan eski tasarım şefi Jony Ive’ın ise bu fikri beğenmediği söyleniyor.

Rapora göre Ive, insanları gerçek dünyanın dışına çıkarmayan daha farklı bir teknoloji pazarlamak istiyordu. Raporda, Cupertinolu şirketin CEO’su Tim Cook’un da eski tasarım şefi Jony Ive’la aynı fikirde olduğu, kullanıcıları gerçek dünyadan tamamen koparmayan bir ürünün daha uygun olduğunu düşündüğü ifade ediliyor.

Apple’ın sanal gerçeklik kaskı nasıl görünecek?

Bloomberg, yayınlanan raporda şu anda geliştirilmekte olan ürünün tasarımından da bahsetti. Rapora göre bir kullanıcının sanal dünyayı gerçek dünyadan ayırt etmesini neredeyse imkânsız hâle getirecek ultra yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip olacak şekilde tasarlanan kask, Facebook’un Oculus Quest’ine benzer bir tasarımla gelecek.

Raporda yer alan bir başka bilgiye göre Apple, AR ve VR kaskının kendi uygulama mağazasına sahip olmasını istiyor. Bu platformun oyunlar, video yayın hizmetleri ve sanal toplantılar içeren ayrı bir App Store’a sahip olacağı belirtiliyor.

Fiyatı veya tasarımı henüz net olarak belirlenmeyen ürünlerin çıkış tarihi noktasında Bloomberg, kask için 2021 veya 2022 yılını, AR başlık içinse 2023 yılını işaret ediyor. Görünüşe göre Apple’ın sanal gerçeklik cihazlarıyla tanışmamız en az birkaç yıl daha sürecek.