Rahatlatıcı videolar izlemeyi seviyorsanız haberimizdeki video onların en iyisi olabilir. Teknolojik cihazların içine su kaçması hepimizin korkulu rüyası ancak bu endişe Apple Watch kullanıcıları için geçerli değil. İçine kaçan suyu dışarı püskürtme özelliği olan Apple Watch'un ağır çekim videosuna gelin hep birlikte bakalım.

Apple Watch Series 2'den beri cihazın kazara ya da bilerek suya batırılması hiç bir sorun teşkil etmiyor. Yalnızca akıllı saatin hoparlöründe su kaldığı uyarısı alınabiliyor, bu sorunsa akıllı bir su çıkarma özelliğiyle çözülebiliyor. Bir YouTuber, Apple Watch'un içeride kalan suyun cihazdan çıktığı anları kayıt altına aldı.

Slow Mo Guys isimli YouTube kanalı, insan gözünün kaçırdığı anları 'Slow Motion' tekniğiyle izleyicilerine sunuyor. Kanalın son videosunun konusuysa Apple Watch’un su çıkarma özelliği oldu. Saniyede 2.000 kare yakalayan kamerayla özelliğin nasıl çalıştığını gerçek anlamda görebiliyoruz.

Rahatlama etkisi uyandıran Apple Watch videosu:

~Suyun akıllı saatten çıkış anını izlemek için videoda direkt olarak 1:48'e gidebilirsiniz.

Duyulan cızırtılar sadece Apple Watch’un su çıkarma özelliğini etkinleştirildiğini kullanıcıya bildirmek için değil. Aslında Apple Watch'un hoparlör açıklıklarındaki küçük diyaframın içeri ve dışarı hareket etmesi, onu, sıkışmış suyu dışarıya çıkmaya zorlayan bir pompaya dönüştürüyor. Diyaframın içeri ve dışarı hareketleri sonunda dışarı itilen miktar kadar su içeri geri çekiliyor, kısa bir süre duraklamanın ardından içerideki suyun dibe çökmesi bekleniyor. Son olaraksa titreşimler tekrar başlıyor ve daha fazla su miktarı dışarı çıkarılıyor.

İşte bu çalışma mantığı nedeniyle su çıkarma özelliği etkinleştirildiğinde, uzun tek bir ton yerine on farklı cızırtı duyuluyor. Slow Mo Guys, akıllı saati bir makro merceğin altına koyan ilk kişi değil; Apple’ın test ekibi bu çalışma mantığını elbette biliyordu.

Geçtiğimiz günlerdeyse Apple, watchOS 6.2.8 Beta 2 güncellemesini geliştiriciler için yayınladı. Güncellemeden yararlanmak için öncelikle Apple Watch'unuza sertifika indirmeniz gerekiyor. Daha sonra iPhone veya Apple Watch aracılığıyla güncelleme tamamlanabiliyor. Güncellemenin detaylarına buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.