Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da Sevgililer Günü indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Apple Arcade'e Martta Eklencek Oyunlar Açıklandı: Harika Oyunlar Geliyor!

Apple Arcade hizmetine martta eklenecek oyunlar açıklandı. 4 yeni oyun kütüphaneye eklenecek, hâlihazırda sunulan 3 oyuna büyük güncelleme gelecek.

Apple Arcade'e Martta Eklencek Oyunlar Açıklandı: Harika Oyunlar Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, aylık belli ücretler sayesinde oyunlara erişmenizi sağlayan “Apple Arcade” isimli bir abonelik hizmetine sahip. Bu hizmet, abonelere sürekli yenilenen büyük bir oyun kataloğuna ulaşma imkânı tanıyor. Düzenli olarak da yeni oyunların Apple Arcade kütüphanesine eklendiğini görüyoruz.

Şimdi ise Apple, mart ayı boyunca Apple Arcade abonelik hizmetine eklenecek oyunları açıkladı. Buna göre toplamda 4 adet oyun kütüphaneye eklenecek. Ayrıca hâlihazırda yer alan oyunlardan 3'üne de büyük güncellemeler gelecek.

Apple Arcade'e martta eklenecek oyunlar

arcade

  • Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea
  • Pocket Love!+
  • Flow Free+
  • Doraemon Dorayaki Shop Story+

Yukarıda gördüğünüz 4 oyunun tamamı 5 Mart 2026 tarihinde hizmete eklenecek. Oceanhorn 3, Oceanhorn 2'den 1000 yıl sonra geçen 3D aksiyon RPG'si olarak karşımıza çıkıyor. Pocket Love!+, oyuncuların bir evi dekore edip eşleri ve evcil hayvanlarıyla rahat bir yaşam kurduğu keyifli bir yaşam simülasyonu, Flow Free+ renkleri borularla birleştirerek giderek karmaşıklaşan ızgaraları tamamlamaya odaklanan bir bulmaca oyunu, Doraemon Dorayaki Shop Story+ ise oyuncuların bir şekerci dükkanını işlettiği ve büyüttüğü bir oyun.

Bunlar dışında 3 oyunun da büyük güncelleme aldığını göreceğiz. Bunlar, Disney SpellStruck'a 19 Şubat'ta gelecek Star Wars iş birliği, Crayola Create and Play+'a gelecek Paddington'ın yer aldığı sınırlı süreli Karlı Gün etkinliği ve NFL Retro Bowl 26'ya gelecek oyuncuların Seattle Seahawks veya New England Patriots olarak yarışarak Super Bowl LX'i yeniden yaşamasını sağlayacak güncelleme olarak açıklandı.

AirPods Pro 4 Hakkında Bomba İddia: Kamerayla Gelecek, Etrafınızı Görebilecek! AirPods Pro 4 Hakkında Bomba İddia: Kamerayla Gelecek, Etrafınızı Görebilecek!
Apple Mobil Oyun

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Store Kış İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Store Kış İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com