Apple Arcade'e Martta Eklencek Oyunlar Açıklandı: Harika Oyunlar Geliyor!

Apple Arcade hizmetine martta eklenecek oyunlar açıklandı. 4 yeni oyun kütüphaneye eklenecek, hâlihazırda sunulan 3 oyuna büyük güncelleme gelecek.

Apple, aylık belli ücretler sayesinde oyunlara erişmenizi sağlayan “Apple Arcade” isimli bir abonelik hizmetine sahip. Bu hizmet, abonelere sürekli yenilenen büyük bir oyun kataloğuna ulaşma imkânı tanıyor. Düzenli olarak da yeni oyunların Apple Arcade kütüphanesine eklendiğini görüyoruz.

Şimdi ise Apple, mart ayı boyunca Apple Arcade abonelik hizmetine eklenecek oyunları açıkladı. Buna göre toplamda 4 adet oyun kütüphaneye eklenecek. Ayrıca hâlihazırda yer alan oyunlardan 3'üne de büyük güncellemeler gelecek.

Apple Arcade'e martta eklenecek oyunlar

Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea

Pocket Love!+

Flow Free+

Doraemon Dorayaki Shop Story+

Yukarıda gördüğünüz 4 oyunun tamamı 5 Mart 2026 tarihinde hizmete eklenecek. Oceanhorn 3, Oceanhorn 2'den 1000 yıl sonra geçen 3D aksiyon RPG'si olarak karşımıza çıkıyor. Pocket Love!+, oyuncuların bir evi dekore edip eşleri ve evcil hayvanlarıyla rahat bir yaşam kurduğu keyifli bir yaşam simülasyonu, Flow Free+ renkleri borularla birleştirerek giderek karmaşıklaşan ızgaraları tamamlamaya odaklanan bir bulmaca oyunu, Doraemon Dorayaki Shop Story+ ise oyuncuların bir şekerci dükkanını işlettiği ve büyüttüğü bir oyun.

Bunlar dışında 3 oyunun da büyük güncelleme aldığını göreceğiz. Bunlar, Disney SpellStruck'a 19 Şubat'ta gelecek Star Wars iş birliği, Crayola Create and Play+'a gelecek Paddington'ın yer aldığı sınırlı süreli Karlı Gün etkinliği ve NFL Retro Bowl 26'ya gelecek oyuncuların Seattle Seahawks veya New England Patriots olarak yarışarak Super Bowl LX'i yeniden yaşamasını sağlayacak güncelleme olarak açıklandı.