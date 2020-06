Apple Arcade, PAC-MAN ve The Pinball Wizard’ı Güncelledi

Apple Arcade; bugün PAC-MAN Party Royale, The Pinball Wizard, Over the Alps ve Agent Intercept için güncellemeler başlattı. Oyun servisi, giderek büyüyen arşivi için her hafta birkaç oyunda güncellemeler yapıyor.

Apple Arcade, Apple’ın kullanıcıların erişimine sunduğu bir oyun servisi olarak tanımlanabilir. Herhangi bir Apple markalı cihazı bulunan kullanıcılar, aylık olarak belli bir ücret ödeyerek Arcade içerisinde bulunan oyunları indirebilme ve oynayabilme imkânına sahip. Ülkemizde bir süre ücretsiz denenebilen, ardındansa aylık 35,99 TL üyelik ücreti ödeyerek kullanılabilen servis, oyun hizmetleri alanında başarılı şekilde yoluna devam ediyor. Kullanıcılar bu servisle birlikte oyunların içerisinde yer alan bütün içeriklere de ek ücret ödemeden erişebiliyorlar. Gelin Apple Arcade'in güncellediği oyunlara yakından bakalım. 1. PAC-MAN Party Royale: Japonya merkezli çok uluslu bir video oyunu geliştirme ve yayımlama şirketi olan BANDAI NAMCO’nun ünü dünya sınırlarını aşmış oyunu PAC-MAN Party Royale’e en son güncellemeyle Itchy adında yeni bir hayalet dâhil oldu. Itchy sizi yakalarsa, oyun kontrolleriniz kısa bir süre için duruyor. Itchy'ye ek olarak oyuncular; iki yeni güçlendiriciden, bir lazerden ve bir elektrik alanından yararlanabiliyorlar. 2. The Pinball Wizard: Arcade oyunu The Pinball Wizard’a yeni güncellemeyle sonsuz bir zindan eklendi. Oyunun amacı; odalar ve diğer sürprizlerin kilidini açmak için belirli nesnelere vurarak en yüksek puanı alıp olabildiğince fazla hayatta kalmak. 3. Over the Alps: İsviçre'de geçen, II. Dünya Savaşı temalı gerilim oyunu Over the Alps, oyunculara farklı seçimlerin farklı sonuçlar doğurduğu interaktif bir hikâye sunuyor. Stave Studios’un sahibi olduğu oyunun son güncellemesi, hikâyeye bir kadın kahraman dâhil ediyor. Yepyeni bir hikâye olan King of the Mountain da artık oynanabiliyor. 4. Agent Intercept: Oyunun güncellemesi, oyuncuların ana operasyonu tamamlamaya çalışırken yenecekleri düşmanlar ve yeni bir yokuş aşağı kriz görevi getiriyor. İLGİLİ HABER Apple, iOS 14'ün Tanıtılacağı WWDC 20'nin Programını Açıkladı Arşivindeki oyunlara gelen güncellemelerin yanı sıra Apple, her hafta yeni bir oyunu da kütüphanesine katıyor. Apple’ın oyun servisi Apple Arcade, son olarak ‘Neversong’ isimli bir oyunu kullanıcılarla paylaşmıştı. Atmosferi ve hikâyesiyle oldukça ilgi çekici olan oyuna buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.cnet.com/news/apple-arcade-updates-pac-man-and-pinball-wizard/

