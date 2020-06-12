iOS 14'ün Duyurulacağı WWDC 20'nin Programı Açıklandı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 22 Haziran’da tamamen online formatta düzenlenecek olan 2020 Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC) programını paylaştı.

Apple’ın, her yıl dünyanın pek çok noktasından binlerce geliştiriciyi bir araya getirdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC), bu sene yeni tip koronavirüs salgını COVID-19 nedeniyle ilk kez online olarak düzenlenecek. Daha önce 22 Haziran - 26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanan etkinliğin programı, bugün itibarıyla belli oldu.

Apple, tamamen dijital bir formatta düzenlenecek olmasına rağmen, bu seneki WWDC’nin bugüne kadarki en büyük geliştirici konferansı olacağını söylüyor. Apple.com, Apple Developer uygulaması, Apple Developer web sitesi, Apple TV uygulaması ve YouTube aracılığıyla çevrimiçi olarak yayınlanacak etkinlik, 22 Haziran Pazartesi günü TSİ ile 20.00'da başlayacak olan "Special Event Keynote" ile start alacak.

Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC), 31 yıllık tarihinde ilk kez online olarak düzenlenecek

Açılış sunumunun ardından Apple, iOS, macOS, watchOS ve tvOS için gelecek güncellemeler hakkında ayrıntılı bilgiler sunacağı "Platforms State of the Union” oturumunu gerçekleştirecek. Bu geliştirici merkezli sunum, sadece Apple Developer uygulaması ve Apple Developer web sitesi üzerinden takip edilebilecek.

Cupertinolu teknoloji devi, Apple mühendisleriyle bire bir oturumlar da dahil olmak üzere 100'den fazla mühendislik ve tasarım oturumu gerçekleştireceğini açıkladı. Bu oturumlar, Apple Developer uygulaması ve web sitesi aracılığıyla günlük olarak yayınlanacak.

Etkinlikte, Apple mühendisleriyle bire bir oturumlar da dahil olmak üzere 100'den fazla mühendislik ve tasarım oturumu gerçekleştirilecek

Apple ayrıca, 18 Haziran tarihinde açıklayacağı yeni Apple Developer Forums’un, 1000'den fazla Apple mühendisine ev sahipliği yapacak büyük bir ekosistem sunacağını söyledi. Yeni formatın bir parçası olarak forum üyeleri, Apple mühendisleriyle ve kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunabilecek.

Apple Developer Forums’un WWDC 2020 sırasında aktif olacağını belirten ABD’li şirket, platformun geliştiricilerin soru sormasına, forumlara göz atmasına imkan sağlayacağını bildirdi. Bu arada, WWDC 2020'yi takip etmek isteyen geliştiricilerin, mühendislik oturumlarına kaydolmak ve oturum videolarını izlemek için Apple Developer uygulamasını indirmeleri gerektiğini de söylemiş olalım.