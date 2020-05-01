Apple Arcade’e Güzel Hikâyeye Sahip Bir Oyun Daha Eklendi

Her hafta yeni bir oyunu kütüphanesine katan Apple’ın oyun servisi Apple Arcade, bu hafta da geleneğini bozmadı ve ‘Neversong’ isimli bir oyunla karşımıza çıktı. Oyun; atmosferi ve hikâyesiyle oldukça ilgi çekici.

Apple’ın abonelikli oyun servisi Apple Arcade, kullanıcıların kullanımına açıldığı günden bu yana her hafta yeni oyunlara kavuşuyor. Kullanıcılarına 100’ün üzerinde kaliteli oyun sunan servis, bugün de yeni bir oyuna kavuştu. Apple Arcade’e eklenen yeni oyun, bu yıl içinde Steam kullanıcılarıyla da buluşması beklenen ‘Neversong’ oldu.

Serenity Forge tarafından geliştirilen Neversong, tek oyunculu bir oyun. Arcade servisindeki diğer oyunların kalitesini aratmayan Neversong, aynı zamanda kablosuz kontrolcüler için de desteğe sahip. Gelin, 9 yaşından büyük kişiler için geliştirilen Neversong’un detaylarına bakalım.

Apple Arcade'e gelen yeni oyun: Neversong

Aslında daha önce Once Upon A Coma ismiyle tanıtılan Neversong, ardından bir isim değişikliği yaşadı ve şu anki ismini aldı. İki boyutlu olmasına rağmen atmosferi ve grafikleriyle oyuncuları içine çekmeyi başaran Neversong, muhteşem ve sürükleyici bir hikâyeye de sahip.

Oyunun hikâyesinde kontrol ettiğimiz karakter olan Peet, oyunun başında komadan uyanıyor ancak kız arkadaşını hiçbir yerde bulamıyor. Ardından ‘Blackfork Akıl Hastanesi’nden gelen çığlıkları araştırmaya başlayan Peet, kendisini 'hayal gibi bir masalın' içinde buluyor.

Son olarak Neversong’u kütüphanesine ekleyen Apple Arcade, en son 17 Nisan’da iki yeni oyuna kavuşmuştu. Bu oyunlar ‘Beyond Blue’ ve ‘A Fold Apart’ olarak açıklanmıştı. Apple Arcade deneyimini yaşamak isteyen kişiler, üyelik açmaları durumunda servisten 1 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabilir ve Apple Arcade’in sunduğu muhteşem oyunlara göz atabilirler.

Apple Arcade’den bir ay boyunca ücretsiz olarak yararlanan kullanıcılar bu süreç sonrasında her ay normal abonelik fiyatını, yani 35 TL’lik ücreti ödeyecekler. Koronavirüs nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde farklı oyunlara ve servislere göz atmak isteyenler, Apple Arcade’in detaylarına bu bağlantıdan ulaşabilirler.