Apple Arcade, Apple'ın Resmi Sitesini Ele Geçirdi

Apple, yeni oyun servisi Apple Arcade için oldukça ilgi çekici bir reklam kampanyası başlattı. Firmanın resmi internet sitesini oyun karakterleri ele geçirdi. Bu karakterler arasında Sonic, Pac-Man gibi karakterler yer alıyor.

Apple’ın oyun servisi Apple Arcade, iOS 13.1 ve iPadOS 13.1 ile birlikte oyun dünyasına giriş yapmıştı. Aylık 34,99 TL'ye kullanılabilen platformda 100’den fazla oyun bulunuyor. Platformun yapısı ise alıştığımız mobil oyun platformlarından farklı.

Apple Arcade içerisinde yer alan oyunlarda reklam yer almıyor. Ayrıca platformda oyun içi satın almalar da bulunmuyor. Firma, kullanıcıları bu platforma çekmek için çeşitli reklam kampanyaları yürütüyor. Bu kampanyalardan en sonuncusu da Apple'ın resmi internet sitesinde gerçekleşti.

Apple'ın sitesini oyun karakterleri bastı:

Pazarlama ve reklam kampanyalarının pek çok farklı amacı olabiliyor. Apple’ın son kampanyasındaki amaçsa insanların Apple Arcade servisini daha çok duyması ve Apple Arcade hakkında daha fazla şey öğrenmesiydi.

Apple'ın resmi internet sitesine gittiğinizde ekranınızda bir anda oyun karakterleri belirmeye başlıyor. Bu karakterler sitede yer alan içeriklerle etkileşime giriyor. Bazıları iPhone 11’lerin üzerinden taklalar atarken bazıları yazıları kemiriyor.

Apple Arcade’in yeni reklamı da yayınlandı:

Apple, ayrıca “Oynayacak yeni bir dünya” sloganıyla bir Apple Arcade reklamını da yayınladı. Reklam filminde platformun kullanılabileceği cihazları ve oynanabilecek oyunlardan bazılarını görüyoruz. Yapımda oldukça hoş geçişler kullanıldığı da göze çarpıyor.

Apple Arcade, ilk defa deneyen kişiler için 1 aylık ücretsiz deneme sürümüne sahip. Platform, daha sonrasındaysa aylık 34,99 TL ücret tahsil etmeye başlıyor. Ayrıca platform için yapılan kampanya, 10 aylık ücret ödeyerek 12 ay boyunca Apple Arcade kullanabilmeyi sağlıyor. Apple’ın internet sitesi, reklam kampanyası bitmeden önce en azından bir defa görülmeyi hak ediyor. Bu reklam kampanyası Apple’a Arcade için istediği tanınırlığı sağlayacak gibi gözüküyor.

Apple Arcade hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ücretsiz bir hizmet yerine abonelik paketli oyunlar sizce mobil oyunculuğun geleceğini oluşturabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Apple'ın Arcade için yayınladığı tanıtım videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.