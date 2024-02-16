Apple, Avrupa Birliği ülkelerinde web uygulama desteğini kestiğini açıkladı. Yeni düzenleme, iOS 17.4'ün kararlı sürümü ile hayata geçirilecek. Peki Apple, neden böyle bir karar aldı?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz hafta yayımladığı iOS 17.4 beta sürümünde ilginç bir işe imza attı. Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılardan gelen geri bildirimler, Apple'ın web uygulama desteğini bu bölgede sonlandıracağını gösterdi. Çünkü iOS 17.4 beta sürümüne geçiş yapan kullanıcılar, web uygulamalarını iPhone ana ekranına ekleyemez olmuşlardı.

Bugünse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple, bunun bir hata olmadığını, bilinçli olarak yapıldığını açıkladı. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılar, artık web uygulamalarını kullanamayacaklar. Bunun nedeni, Apple'ın Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (DMA) için uyguladığı uyum süreci.

Apple'a göre alınan karar, bir zorunluluk

Apple'ın açıklamasına göre DMA'ya uymak için, web uygulamalar üzerinde "tamamen yeni bir entegrasyon mimarisi" kurulması gerekiyordu. Bunun pratik olmadığını aktaran Apple yetkilileri, alınan kararın bir zorunluluk olduğunu söylediler.

Apple'a göre ana ekrana eklenen uygulamalar, geniş çapta benimsenmedi. Hâl böyle olunca Apple'a göre iOS 17.4'teki değişiklik, çok küçük bir kullanıcı kitlesini etkileyecek. Ancak şirket, yine de geliştiriciler ve web uygulama kullanıcıları adına üzgün olduğunu belirtti.