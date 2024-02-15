Apple'ın yeni nesil iPhone ve Mac modelleri için kullanacağı A18 ve M4 çiplerinin daha gelişmiş bir yapay zekâ için daha fazla çekirdeğe sahip Neural Engine ile geleceği iddia edildi.

Kulislerde dolaşan iddialara göre Apple, iPhone 16 ve yeni nesil Mac cihazlarda kullanılacak olan M4 ve A18 çiplerde, nöral motorlarda kullanılan çekirdek sayısını ciddi şekilde arttırarak yapay zekâ kapasitesini de hissedilir şekilde yükseltmeye hazırlanıyor.

A18 işlemcinin iPhone 16 modelleri ile birlikte eylül ayında karşımıza çıkması bekleniyor olsa da, bu akıllı telefonlarda gelişmiş yapay zekâ göreceğimizi zaten biliyorduk. Yatırımcı toplantısında konuşan şirketin CEO'su Tim Cook, detaylarını bu yılın ilerleyen dönemlerinde göreceğimiz bir üretken yapay zekâ üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bu yapay zekâyı haziranda yapılacak olan WWDC 2024'te görmemiz bekleniyor.

Tim Cook yapay zekâya işaret etmişti.

İlk olarak iPhone 8 modellerinde gördüğümüz Neural Engine, iki çekirdekli olmuştu. iPhone 12'den bu yana da 16 çekirdekli modeller karşımıza çıkıyordu. Çekirdek performanslarını geliştirmeyi tercih eden Apple, bu yıl ise hem performans hem sayı anlamında geliştirmeler yapacak gibi gözüküyor.

Bazı yapay zekâ özelliklerinin de sadece iPhone 16'da kullanılabileceği söyleniyordu. Bu söylentiler, çekirdek sayılarının arttırılacağı fikri ile de uyumlu gözüküyor. M4 çipli ilk Mac modellerinin 2024'ün sonu ya da 2025'in başında piyasada olması bekleniyor.