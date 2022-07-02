Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Apple, bir avukatını 'hissedarları dolandırdığı' gerekçesiyle dava etti.

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de yürürlüğe giren yasa nedeniyle alternatif ödeme yöntemlerine izin vermek zorunda kalan Apple, bu durumdan hiç memnun olmamıştı. Buna ek olarak Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin Lightning girişini yasaklamaya hazırlanmasının ardından Apple'ın başı bu kez de şirketin eski hukuk departmanı müdürüyle dertte.

Apple'da eski hukuk müdürü olarak çalışan ve görevi kamuya açıklanmayan ticareti önlemek olan avukat Gene Levoff'un Cupertino'lu teknoloji devini zarara uğrattığı ortaya çıktı. 2011-2016 yılları arasında 5 yıl süren bu dolandırma sürecinde Levoff, Apple hisselerini kamuya açık olmayan bilgilerle alıp sattığını ve bu sayede şirket hissedalarını dolandırdığını kabul etti.

Levoff Şirket İçerisinden Bilgilere Erişebiliyordu

Eski hukuk müdürü Levoff, Apple şirketi içerisinde yüksek kademede görev sahibi olduğu için şirketin üç aylık, yıllık kazanç bilgilerine ve diğer bazı ticari bilgilerine erişim sağlayabiliyordu. Bu bilgiler sayesinde Levoff, 227 bin dolar kar etti. Bu bilgilere erişim sağlayabilme hakkının olması Levoff'un görevinin ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor.

ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada Levoff'un şirket hisselerine yön vermek adına Apple içerisinden aldığı bilgileri suistimal ederek kullandığını, Apple'ın üç aylık ve yıllık kazanç bilgileri belli olduğunda şirketten hisse aldığını, piyasa tepki verdiğinde kar etmek için elindeki hisseleri sattığını söyledi.

Levoff, işlediği bu suçlar yüzünden 10 Kasım tarihinde 20 yıl hapis cezasına ve 5 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum olacak.