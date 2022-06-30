Apple, Güney Kore'de yürürlüğe giren bir yasa sonrasında uygulamalarda üçüncü taraf ödeme yöntemlerine izin vermeye başlayacağını açıkladı. Fakat Apple'ın yeni kararları halen geliştiricileri rahatlatmış değil.

Yakın zamanda Epic Games ile alternatif ödeme yöntemleri konusunda büyük bir savaşa giren Apple, bu savaştan mağlup bir şekilde ayrılmıştı. Fakat Apple cihazlarında uygulamalarda üçüncü taraf ödeme yöntemlerinin kullanılması konusu birçok ülkede de tartışma konusuydu.

İşte bu ülkelerden birisi olan Güney Kore’de Apple, yürürlüğe giren yeni bir yasanın ardından mevcut politikasında bir değişikliğe imza attı. Bugün yazılı bir açıklama paylaşan Apple, artık uygulamalarında üçüncü taraf ödeme yöntemlerine izin vereceğini paylaştı. Tabii bu yeni karar, şimdilik Güney Kore’deki App Store için geçerli olacak ve ödeme yöntemlerinin Apple tarafından onaylanmış olması gerekecek. Yine de şirketin bu politikasında ilk kez taviz vermiş olması, yeni bir küresel politikanın başlangıcı olabilir.

Apple’ın kararı, geliştiricileri tamamen kurtarmayacak:

Öte yandan Apple’ın üçüncü taraf ödeme yöntemlerini kabul edecek olması, geliştiricilerin %30’luk komisyondan tamamen kurtulmasını sağlamayacak. Geliştiriciler, Apple’a tüm ödemelerden %26’lık komisyon vermekle yükümlü olacak. Apple, geliştiricilerden her ay satış raporu alacak ve ona göre komisyon talep edecek.

Bununla birlikte alternatif ödeme yöntemleri, uygulamalarda Apple’ın kendi ödeme sistemiyle birlikte aynı anda var olamayacak. Yani geliştiriciler, ya Apple’ın ödeme yöntemini ya da alternatif ödeme yöntemlerini tercih etmek zorunda olacak. Yani Apple’ın yeni kararı, geliştiricileri rahatlatmakta pek de rol oynamayacak.

Güney Kore tarafından yürürlüğe sokulan ‘Telekomünikasyon Ticaret Yasası’, geçtiğimiz yıl kabul edilmişti. Fakat yasaya hem Apple hem de Google karşı çıkmıştı.