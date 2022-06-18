Avrupa’dan Sonra ABD’de de Apple Lightning Girişi Tarih Olab

Avrupa Birliği, USB Type-C girişini zorunlu kılan düzenlemeyi geçtiğimiz günlerde resmen onaylamıştı. Dünyada büyük yankı uyandıran bu karara ABD’de katılacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği, telefonlar da dahil olmak üzere bütün elektronik cihazlarda standart bir giriş kullanımını zorunlu kılan düzenlemeyi resmen onaylamıştı. Dünyanın gündemine oturan bu düzenlemenin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde bir grup Senatör, Ticaret Bakanlığına bir mektup göndererek bu düzenlemenin ABD’de de yürürlüğe girmesini istediler.

Apple başta olmak üzere teknoloji şirketleri, akıllı telefonlarından saatlerine kadar birçok üründe kendilerine ait tasarıma sahip şarj bağlantıları sunuyor ve AB’nin onayladığı yeni düzenlemenin en çok Apple’ı etkilemesi bekleniyor. Şimdi benzer düzenlemenin ABD’de de yürürlüğe gireceği konuşulurken teknoloji devinin kendine özel Lightning girişine veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Standart giriş için Senatörler ABD Ticaret Bakanlığı’na mektup gönderdi

Avrupa Birliği’nin aldığı bu karar kullanıcıların çoğu tarafından olumlu karşılanmıştı ve dünyanın geri kalanında nasıl bir yol izleneceği merak konusuydu. Düzenlemenin AB tarafından onaylanmasının üzerinden çok kısa bir süre geçti ve ABD’den de beklenen adım geldi. İki ABD Senatörü, standart USB-C girişini gündeme taşıdı. Senatörler, benzer politikanın ABD’de de uygulanması için Ticaret Bakanlığına mektup gönderdiler. Elizabeth Warren ve Bernie Sanders gibi tanınmış demokratların imzasını taşıyan mektubu imzalayan isimler, mobil cihazlar arasında ortak bir şarj cihazının eksikliğini ele alarak tüketicileri ve çevreyi koruyacak kapsamlı bir plan geliştirmesini istiyor. Mektubun tamamında ise şu ifadeler yer aldı.

“Avrupa Birliği (AB), elektronik üreticilerinin AB genelinde mobil cihazlar için ortak bir şarj cihazı benimsemesini zorunlu kılan önemli bir yasayı onayladı. İlk olarak Ticaret Bakanlığı’nı bu sorunları ele almak için atmış olduğu adımlardan dolayı takdir ediyoruz. Sizi, gereksiz tüketici maliyetlerini ele almak, e-atıkları azaltmak ve yeni elektronik satın alma sürecine akıl ve kesinliği geri kazandırmak için kapsamlı bir strateji geliştirerek AB’nin liderliğini takip etmeye davet ediyoruz.”

Apple’ın USB Type-C girişine iPhone 15 serisi ile geçeceği iddia edilmişti. Konu ile alakalı henüz resmi açıklama yok ancak ABD’de de gündem olan bu konunun ardından Apple’ın Type-C girişine sahip akıllı cihazlar üretmeye başlaması bekleniyor ve Lightning girişi ise tarihe karışabilir.