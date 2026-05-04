Gelecek Artık Geldi: Zihin Okuyan Bere Geliştirildi! (Evet, Yanlış Duymadınız)

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren Sabi adlı girişim, dünyanın en giyilebilir beyin-bilgisayar arayüzünü geliştirdiğini iddia ediyor.

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sahneler yavaş yavaş gerçek oluyor.

Klavyeye dokunmadan, hatta tek kelime bile etmeden sadece düşünerek yazı yazmak… Kulağa iddialı geliyor ama Silikon Vadisi merkezli bir girişim bu fikri hayata geçirmek üzere.

Klavyeler tarih olabilir mi?

Son yıllarda sesle yazma teknolojileri ciddi bir gelişim gösterdi ancak hâlâ konuşmak gerekiyor ki bu her ortamda mümkün ya da rahat değil. İşte tam bu noktada devreye bu yeni cihaz giriyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren Sabi adlı girişim, “dünyanın en giyilebilir beyin-bilgisayar arayüzünü” geliştirdiğini iddia ediyor. Bu bereyi takıyorsunuz ve sadece düşünüyorsunuz. Sonrası mı? Düşündükleriniz ekranda yazıya dönüşüyor.

100 bin sensörlük bir zihin haritası

Bu sıradan bir bere değil. İçinde mercimekten bile küçük yaklaşık 100 bin adet sensör bulunuyor. Bu sensörler, beynin elektriksel aktivitelerini ölçen EEG teknolojisine dayanıyor.

Toplanan bu sinyaller, Sabi’nin geliştirdiği özel yapay zekâ modeli sayesinde çözümleniyor ve yazıya çevriliyor. Üstelik konuşmadan, tamamen sessiz bir şekilde. Şirket, cihazın dakikada yaklaşık 30 kelime yazabildiğini söylüyor.

Sabi’nin yapay zekâ modeli, 100 gönüllüden elde edilen toplam 100 bin saatlik beyin verisiyle eğitilmiş. Amaç, farklı insanların benzer düşüncelerini aynı şekilde yorumlayabilmek. Yani siz ve başka bir kullanıcı aynı kelimeyi düşündüğünüzde, sistemin aynı sonucu üretmesi hedefleniyor.

Sabi’nin “zihin okuyan beresi”nin 2026 yılı sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ardından şapka versiyonunun da gelmesi bekleniyor. Fiyatı ve başka hangi özelliklere sahip olacağı ise henüz net değil.

