Apple Bu Hafta Yepyeni Ürünler Tanıtacak: İşte Yeni Apple Ürünlerinin Listesi

Apple'ın bu hafta gerçekleştireceği çevrim içi etkinlikle bir dizi yeni ürününü tanıtacağı iddia ediliyor. Peki bu ürünler hangileri?

Apple, Ekim ayında sessiz ama etkileyici bir lansman dalgasına hazırlanıyor. iPhone 17 serisi, iPhone Air, AirPods Pro 3 ve yeni Apple Watch modellerinin ardından odak bu kez iPad ve Mac ailesine çevriliyor. Tanıtımın Apple Park’ta büyük bir etkinlik yerine çevrim içi olarak yapılması bekleniyor.

Bu hafta tanıtılacak ürünler arasında, M5 çipli iPad Pro ve geliştirilmiş kayış tasarımına sahip daha hızlı bir Vision Pro yer alıyor. Her iki cihaz da seri üretime girmiş durumda ve lansman için geri sayım başladı. Ayrıca M5 işlemcili 14 inçlik giriş seviyesi MacBook Pro’nun da tanıtılması bekleniyor. Bu modelin temel farkı yeni çip gücünü barındırması olacak.

Apple'ın bu hafta tanıtılması beklenen ürünleri

M5 iPad Pro – Yeni M5 çip, daha güçlü performans

Vision Pro (geliştirilmiş model) – Hızlı çip, yeni kayış tasarımı

14 inç MacBook Pro (M5 çipli) – Giriş seviyesi model, M5 işlemci ile güncelleniyor

Tabii Apple’ın radarında sadece bunlar yok. Şirket, önümüzdeki aylarda yeni iPad Air ve giriş seviyesi iPad modelleri, M5 MacBook Air serisi, iki yeni harici monitör ve iPhone 17e'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Ayrıca AirTag, HomePod mini ve Apple TV’nin yeni sürümleri de yolda.

Peki siz Apple'ın tanıtması beklenen yeni ürünlerinden en çok hangisini bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.