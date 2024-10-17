Apple'ın elektrikli otomobil projesi üzerinde çalıştığı zamanlarda BYD ile önemli bir iş birliği olduğu ortaya çıktı. İki dev firmanın, elektrikli otomobil bataryaları üzerine çalıştıkları öğrenildi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan bir süre önce bir otomobil projesi ile gündemdeydi. Aslına bakacak olursak şirket, bu proje için oldukça kararlıydı ancak bir gün geldi ve ani bir karar ile elektrikli otomobil projesinin iptal edildiği açıklandı. Bugünse artık tarih olan proje ile ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı.

Konuya aşina kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, elektrikli otomobilin bataryası için Çinli otomobil devi BYD ile çalışmış. Hem de yıllar boyunca. İki dev firmanın 2017 yılında bir araya geldiklerini söyleyen kaynaklar, o günlerde temeli atılan batarya teknolojilerinin bugün bile BYD otomobillere hayat verdiğini söylüyorlar. Bu arada; "Blade" olarak anılan pil teknolojisinin tüm hakları ve patentleri bugün bile BYD'nin elinde.

BYD'nin bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan Apple, daha sonra bu anlaşmadan çekilmiş

Yapılan açıklamaların en ilginç yanı, Apple'ın bu anlaşmadan çekilmiş olduğunun söylenmesi. BYD, bugün Çin'in en büyük otomobil firmalarından bir tanesi hâline geldi ve bunu da büyük oranda Blade bataryalara borçlu. Apple ise diğer firmalarla yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadı ve elektrikli otomobil projesi, artık tarih oldu. Belki de Apple ile BYD arasındaki ortaklık bozulmasaydı bugün bambaşka şeyler konuşuyor olacaktık.

Tabii bu demek olmuyor ki Apple, BYD ile yaptığı iş birliğinden büyük bir hüsranla ayrıldı. Şirket, o dönemler elde ettiği bilgi birikimi ile sonraki dönemlerde yeni ürünler geliştirdi. Kaynaklara göre elde edilen bilgiler Vision Pro başta olmak üzere Neural Engine AI çipi gibi Apple ürünlerinin üretilmesine büyük katkı sağladı. Ancak tüm bunlar, Apple'ın elektrikli otomobil projesinde başarısız olduğu gerçeğini değiştirmiyor.