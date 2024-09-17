Mercedes-Benz, 2010 yılında BYD ile kurduğu Denza isimli otomobil markasından tamamen çekildi. Alman otomobil devi, Denza'nın yüzde 10 payını da BYD'de devretti.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'in Çin'deki operasyonlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, bundan birkaç yıl önce BYD ile kurduğu "Denza" isimli otomobil markasındaki ortaklığından tamamen çekildi. BYD, artık Denza'nın tek sahibi.

2010 yılında kurulan ve geçtiğimiz yıllarda da oldukça popüler hâle gelen Denza, daha çok zengin bireylere hitap eden bir marka. Kurulduğu dönemlerde her iki tarafın da yüzde 50 pay sahibi olduğu Denza, 2022 yılında büyük oranda BYD'nin yönetimine geçti. BYD, Denza'daki varlığını yüzde 90 seviyelerine çıkarmıştı.

Nasıl bir anlaşma yapıldığı belli değil

*Denza D9. 2023'te kendi kategorisinde en çok satan otomobil oldu.

Önceki anlaşmadan sonra sadece yüzde 10 sahiplik hakkı kalan Mercedes-Benz'in kalan haklarını da satmak için nasıl bir pazarlık yaptığı belli değil. Taraflar, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar.

Bu arada; Mercedes-Benz ile BYD ortaklığının bitmesi, en çok da zamanlaması açısından dikkat çekici. Konuyu bilen okurlarımız vardır; Avrupa Birliği, son dönemlerde Çin'den ithal edilen otomobillere ciddi vergiler yüklemeye başladı. Bu da Çin ile Avrupa Birliği arasında gerilimin artmasına neden oldu. Görünen o ki Mercedes-Benz, tüm bu gerilimden uzak kalmak için böyle bir karar aldı.