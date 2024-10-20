Apple'a yakınlığı ile bilinen teknoloji editörü Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple çalışanları, Apple'ın üretken yapay zeka konusunda sektör liderlerinin en az 2 yıl gerisinde olduğunu düşünüyor.

Apple, yapay zeka geliştirme alanında en az iki yıl geride olduğunu düşünüyor. Yani en azından Bloomberg'den Mark Gurman’ın aktardığına göre şirketteki bazı çalışanlar, Apple’ın mevcut yapay zeka teknolojileri ile sektördeki önde gelen isimlerden oldukça uzak olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz haziran ayında WWDC24 etkinliğinde tanıtılan Apple Intelligence, şirketin yapay zeka dünyasına ilk adımı olarak görülüyor.

Apple Intelligence, büyük ölçüde sunucu yerine kullanılan cihazda çalışabilen bir modele dayanıyor. Ancak bu durum, daha yüksek donanım gereksinimleri anlamına geliyor. Örneğin A17 veya M1 işlemcisine sahip ve en az 8GB belleğe sahip cihazlar gerektiriyor. Bu kısıtlamalar, Apple’ın yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalar geliştirmesini sınırlarken, OpenAI ile yapılan ChatGPT entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, harici bazı özellikleri de kullanabilecekler. Bu, kullanıcıların daha zengin bir deneyim yaşamasını sağlarken, Apple’ın yapay zeka özellikleri konusundaki eksikliğini kapatma çabasını da destekliyor.

2026 yılına kadar Apple Intelligence ekranı olan her cihazda çalışabilecek duruma gelecek

Gurman’ın haberine göre ChatGPT, Siri’den yaklaşık %25 daha doğru yanıtlar veriyor ve %30 daha fazla soruya yanıt verebiliyor. Apple, bu entegrasyon sayesinde kullanıcılara daha kapsamlı bir yapay zeka deneyimi sunmayı hedefliyor. Ancak, şirket içinde yapılan çalışmalara göre, Apple’ın mevcut üretken yapay zeka teknolojisi, sektör liderlerinden en az iki yıl geride kalmış durumda. Bu durum, Apple’ın gelecekteki stratejilerini şekillendirecek önemli bir faktör.

Geçmişteki teknolojik gelişmelere bakarak Apple, geride kaldığı alanlarda hızla ilerleme kaydetme yeteneğini kanıtladı diyebiliriz. Gurman, Apple’ın gerekli "yetenekleri" kazanmak için ya kendi içinden ya da dışarıdan insan kaynağı temin ederek veya "satın alarak" bu açığı kapatacağını öngörüyor. 2026 yılına kadar Apple Intelligence’ın, ekranı olan her cihazda çalışması planlanıyor. Böylece, kullanıcılar Apple’ın güçlü cihaz altyapısından yararlanarak yapay zeka özelliklerini hızlı bir şekilde deneyimleyecekler. Tabii 2 yıl geride olduğu ifade edilen bir şirketin 2 yıl sonraki planlarının bu aşamada olması da başka bir dikkat çekici konu.