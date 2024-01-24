Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, arap saçına dönen elektrikli otomobilini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, çıkış tarihini ertelerken aracı tamamen otonom yapma fikrinden vazgeçti. Bunun yerine Tesla gibi kısmi otomasyon özellikleriyle gelecek.

Apple’ın bir araba üzerinde çalıştığı uzun yıllardır biliniyordu. Ancak sürücüsüz olması planlanan ve şimdilik Apple Car olarak adlandırılan bu araç hakkında hiçbir gelişme yaşanmamıştı. Hatta iptal edildiği bile öne sürülmüştü. Ancak 2022 sonunda gelen yeni bilgiler, şirketin aracı geliştirmeye devam ettiğini ve çıkış için 2026’nın hedeflendiğini göstermişti.

Bu iddianın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra “Project Titan” kod adlı araç hakkında yeni bilgiler geldi. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre Apple, planlarından vazgeçmedi ancak bazı değişiklikler yaptı.

Apple Car için hedef 2028’e kaydırıldı, tamamen kendi kendine giden bir araç yapma fikrinden vazgeçildi

Gurman’ın aktardığına göre Apple, arabasının tamamen kendi kendine giden bir araç olması fikrini rafa kaldırdı ve aracın çıkışını 2 yıl erteleyerek 2028'e kaydırdı. İddiaya göre daha Tesla benzeri bir elektrikli araç olarak karşımıza çıkacak. Bu da tamamen otonom sürüşe olanak tanıyan 5. seviye otonom sürüş yer almayacağı anlamına geliyor. Gurman, şirketin önce 4. seviyeye (belli durumlarda otonom sürüş) , şimdilerde ise 2. seviyeye (kısmi otomasyon) geçtiğini söylüyor.

2. seviye, yani kısmi otonom sürüş ile gelmesi otomasyon konusunda çok sınırlı olması demek. Yani yalnızca frenleme veya hızlanma desteği, şerit değiştirme veya ortalama, park etme gibi şeylerde kendi kendine çalışabilir. Bunların çoğunu günümüzdeki araçlarda da görüyoruz. Örneğin Tesla’nın otopilotu 2. seviyenin biraz daha gelişmiş verisiyonu.

Şirketin hâlâ bir noktada 4. seviye otomasyon istediği de gelen bilgiler arasında. Ancak araç ilk geldiğinde bunun olma ihtimali oldukça düşük. Son olarak Gurman, ya şirketin düşük beklentilerle ürünü çıkarabileceğini ya da üst düzey yöneticilerin projenin varlığını yeniden değerlendirebileceğini söylüyor. Bunun nedeni ise beklenenden daha düşük özelliklerle çıkmasının projeyi başarısız kılma ihtimali.

Neler yaşanacağını görmek için önümüzde çok uzun bir süre var. Apple, 2010’ların ortasından beri bu proje üzerinde çalışıyor. Yani yine fikirlerin değiştiğine dair haberler duymak pek şaşırtıcı olmayacaktır.