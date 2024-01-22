Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın ön sipariş döneminde 160 bin ila 180 bin Vision Pro sattığını açıkladı. Ancak talebin düşebileceğini de ekledi.

Apple’ın yeni karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, 19 Ocak 2024 günü ABD’de resmen ön siparişe açıldı. En ucuzu 3.499 dolardan satılan cihaz, beklendiği gibi müşterilerden büyük ilgi gördü ve teslimat sürelerinin gecikeceğine dair bilgiler gelmeye başladı.

Peki şu geçen üç günde kaç adet Apple Vision Pro satıldı? Bu sorunun cevabı, ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’dan geldi.

160-180 bin arasında Apple Vision Pro satıldı, ön sipariş stokları tükendi

Kuo’nun Medium üzerinden yaptığı paylaşıma göre Apple, geride bıraktığımız hafta sonunda 160 bin ila 180 bin arasında Apple Vision Pro başlığı sattı. Ayrıca, ön sipariş stoklarının kısa sürede tükendiği de belirtildi. Kuo, bu nedenle tüm teslimatların 5 ila 7 hafta kadar sürebileceğini de ekledi.

Bunun pek şaşırtıcı olmadığını söylemek gerek. Hele de yepyeni bir Apple ürünü olması durumu çok daha normal hâle getiriyor. Her yıl iPhone çıktığında da ön sipariş stokları hızlıca tükeniyordu. Örneğin iPhone 15 Pro Max’in ön siparişleri sadece 1 saatte dolmuştu.

Kuo, ayrıca 500 bin Vision Pro satışının bu yıl içinde zorlayıcı olmayacağını düşündüğünü ekledi. Ancak, 48 saat boyunca teslimat günleriyle ilgili herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Bu da ürünü bekleyen teknoloji meraklıları satın aldıktan sonra talebin düşmüş olabileceğini gösterdi. Kuo, çok yeni ve belli bir kesime hitap eden bir ürün olmasından dolayı talebin yüksek kalıp kalmayacağının önemli bir soru olduğunu da ekledi. Yani sürekli böyle yüksek talep görme ihtimalimiz ihtimali düşük.

Apple Vision Pro, 2 Şubat’ta Apple mağazalarında yerini almaya başlayacak. Müşterilerin başlığı o zaman satın alıp alamayacağını göreceğiz.

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