İptal edilen Apple Car projesi için test edilen tasarımlardan biri ortaya çıktı. Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple, önü arkası aynı olan, bildiğimiz otomobillere pek de benzemeyen bir tasarım üzerinde çalışıyordu.

Apple, yıllardır teknoloji dünyasının en büyük dedikodu konularından biri olan otomobil projesini yaklaşık 10 milyar dolarlık ar-ge çalışmasını çöpe atmak pahasına iptal etti. Şaşırtıcı bir şekilde proje iptal olduktan sonra, üzerinde çalışıldığı 10 yıllık süreçte öğrendiğimizden daha fazla bilgi öğrenme fırsatı bulduk. Son olarak Bloomberg'den Mark Gurman, "Apple Car"ın iptal edilmeden önce neye benzediğine ve hangi özelliklere sahip olduğunu açıkladı.

Gurman'a göre Apple Car'ın 2020 yılında üzerinde çalışılan tasarımı, Canoo Lifestyle olarak bilinen oval, fütüristik görünümlü araca benziyordu. Bilmeyenler için hemen aşağıya bir görselini bırakıyoruz. Ayrıca tamamen açılabilir cam tavan, saf beyaz dış bir gövde ve lastik kenarları beyaz siyah jantlara sahip tekerlekler de bilinen diğer özellikler.

Apple Car tasarımının buna benzemesi planlanıyordu:

*Canoo Lifestyle

Paylaşılan bilgilere göre aracın ön ve arka tasarımı tamamen aynıydı. Seri üretim bilinen hiçbir araca benzemeyen Apple Car, tahmin edebileceğiniz gibi seviye 5 otonom sürüş özelliklerine sahipti. Dört kişilik tasarlanan aracın iç mekan tasarımının bir özet jet ya da limuzinle karşılaştırılabilecek konforuna rağmen minimalist yapıda olduğu ifade ediliyor.

Apple Car'da, video izlemek ve FaceTime görüşmeleri yapmak için büyük bir ekran bulunuyordu. Hatta bazı test edilen tasarımlar arasında araç kontrolleri için tavana asılı iPad boyutunda ekranlar da yer alıyordu. Ayrıca test edilen fikirler arasında aracın yanlarında, hareket ettirilebilen klima bölümleri de yer alıyordu. Özetle Apple, gerçekten farklı bir otomobil ortaya çıkarmayı kafaya koymuştu.

Apple, 5. seviye otonom sürüşün şimdilik "hayal" olduğunu fark etti

Nihayetinde Apple, seviye 5 otonom sürüşlü bir araçtan seviye 2 otonom sürüşlü bir araca dönüş yaptığında aracın tasarımını neredeyse tamamen değiştirmek zorunda kaldı. Ön ve arka cam tasarımları değişirken araca bir direksiyon ve pedallar eklendi. Sürücü ve yolcu için öndeki iki koltuk, arkaya da dönebilecek şekilde tasarlandı.

Mark Gurman'ın aktardıklarından yola çıkarak Apple'ın gerçek anlamda yenilikçi ve farklı bir otomobil geliştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte söz konusu çalışmaların tamamı, üretimde maliyetleri artıracak detaylar içeriyor. Dolayısıyla Apple Car'ın hem tasarımı hem de fiyatıbakımından Tesla, Volkswagen ya da diğer otomobil devlerine rakip olmasının son derece zor olacağını ön görmek mümkün. Apple da böyle düşünmüş olacak ki nihayetinde proje son erdirildi.