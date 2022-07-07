Apple, iOS ve iPadOS 16 ile macOS Ventura için yeni bir güvenlik özelliği duyurdu. Lockdown (Kilitlenme Modu) olarak isimlendirilen bu özellik, cihazları casus yazılımlara karşı korumaya çalışacak. Açık konuşmak gerekirse bu özellik, iPhone'u Nokia 3310'a dönüştürüyor.

Kullanıcıların her hareketini anbean takip eden casus yazılımlar, artık hayatımızın her yerinde. Hatta bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın yeni bir casus yazılım tespit ettiğinden, bu casus yazılımın hem iOS hem de Android kullanıcılarını tehdit ettiğinden bahsetmiştik.

Şimdiyse genel olarak hükümetler tarafından satın alınan ve gazeteciler ile rakip siyasetçilere karşı kullanılan casus yazılımlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS ve iPadOS 16 ile macOS Ventura için geliştirilen yeni bir özellik duyurdu. "Lockdown" (Kilitlenme Modu) olarak isimlendirilen ve isteğe bağlı olarak kullanılacak bu özellik, söz konusu casus yazılımlara karşı maksimum koruma sağlayacak. Peki bu özellik tam olarak nedir ve nasıl çalışıyor?

Apple'ın yeni güvenlik özelliği işte böyle görünüyor:

Apple'ın geliştirdiği Lockdown isimli özellik, akıllı cihazların güvenlik katmanını çok ciddi oranda artıyor. Öyle ki bu özellik aktif edildikten sonra; gelen bir mesaj içerisinde yer alan fotoğraf dışındaki eklentilerin çok büyük bir bölümü engellenecek. Güvenli olmayan sitelere girişi yasaklayan özellik, aralarında FaceTime'ın da olduğu Apple Servisleri'ni kullanılmaz hale getirecek. Bilgisayar ve aksesuarlarla kablolu bağlantıyı engelleyen Lockdown, yapılandırma profillerinin yüklenmesine de izin vermeyecek.

Apple'ın Kilitlenme Modu aktif edildiğinde, telefonun özellikleri büyük oranda kullanılamayacak. Bu da söz konusu özelliğin sıradan kullanıcılar için uygun olmadığının açık bir göstergesi. Ancak Apple, casus yazılım meselesini hiç olmadığı kadar ciddiye almış gibi görünüyor. Zira Apple Güvenlik Ödülü programı kapsamında Lockdown için yeni bir kategori oluşturuldu. Hizmetle ilgili açık bulan geliştiriciler, diğer açıkları bulanlardan iki kat fazla kazanacaklar. Apple'ın bu mod için belirlediği maksimum ödül, 2 milyon dolar olarak açıklandı.