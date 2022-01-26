Pegasus isimli casus yazılımı geliştiren NSO'nun CEO'su Asher Levy, görevinden istifa etti. Kararla ilgili detaylı açıklama yapılmazken kararın ardında yatan neden de henüz anlaşılamadı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, İsrail'de geliştirilen ve Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok ülkede insanları izlemek için kullanılan casus yazılım Pegasus'un bizzat İsrail polisi tarafından İsraillileri dinlemek için kullanıldığından bahsetmiştik. Şimdiyse Pegasus'la ilgili gündemi sarsacak yeni bir gelişme ile karşınızdayız.

İsrail merkezli haber kuruluşu Walla, Pegasus'u geliştiren şirket NSO'nun CEO'sunun görevinden istifa ettiğini açıkladı. Uzun zamandır üst yönetici olarak görev yapan Asher Levy'nin açıklamalarına da yer veren Walla, CEO'nun "Görevimin son bulması ile şirketle ilgili son raporlar arasında hiçbir bağlantı yok." dediğini aktardı.

Neredeyse her ülkede kullanıldı

Pegasus, izlenen kullanıcı için çok tehlikeli bir uygulama. Zira Pegasus ile bir kullanıcının aramaları, mesaj bilgileri, GPS verileri gibi tüm özel bilgileri izleyen kişiye servis ediliyor. Belirli bir ücret karşılığında satın alınabilen uygulama, özellikle de siyasi ya da "pis işler" için kullanıldı. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Pegasus, bir dönem Türkiye'deki bazı isimleri takip etmek için de kullanılmıştı. Ancak Pegasus'un İsrail'de de kullanıldığı iddiası, ortalığı karıştırmış durumda.

Bloomberg, bundan bir süre önce dikkat çeken bir iddiayı ortaya atmıştı. İddiaya göre Pegasus tamamen devre dışı bırakılacak, uygulamayı geliştiren NSO ise farklı teknolojiler üzerinde çalışacaktı. Ancak bu iddialar ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. O gün ortaya atılan iddiaların şirketin CEO'sunun istifası ile ilgili bağlantısı olup olmadığı da bilinmiyor.