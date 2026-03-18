Apple CEO’su Tim Cook, 'Yakında Emekli Olacak' İddialarına Yanıt Verdi

Apple CEO’su Tim Cook, hakkında çıkan 'yakında emekli olacak' iddialarına net bir yanıt verdi. Cook, Apple’sız bir hayatı hayal bile edemediğini söyleyerek söylentileri noktaladı.

Son dönemde teknoloji dünyasında en çok konuşulan konulardan biri, Apple CEO’su Tim Cook’un koltuğunu ne zaman bırakacağıydı. Özellikle şirket içindeki üst düzey ayrılıklar ve Apple’ın yeni dönem stratejileri, Cook’un yakın zamanda görevi bırakabileceği yönünde spekülasyonları artırmıştı.

Cook, bu iddialara bizzat yanıt verdi ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkça dile getirdi. Apple’ın 50. yılı kapsamında verdiği röportajda konuşan CEO, hem kariyerine hem de şirkete olan bağlılığına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

''Apple olmadan bir hayatı hayal bile edemiyorum''

Cook, hakkında çıkan '2026’da emekli olacak' iddialarını doğrudan reddetti. Cook’un en dikkat çeken açıklaması ise Apple ile olan bağına dair oldu. CEO, şirkette geçirdiği uzun yıllara vurgu yaparak ''Yaptığım işi seviyorum. Apple olmadan bir hayatı hayal bile edemiyorum.'' ifadelerini kullandı. Aslında Cook hakkında çıkan bu söylentilerin arkasında, Apple’da yaşanan yönetim değişikliklerinin de etkisi var. Son dönemde bazı üst düzey yöneticilerin ayrılması, şirketin yeni bir döneme hazırlandığı yorumlarına neden olmuştu.

Tim Cook geçmişte verdiği bir röportajda yaklaşık 10 yıl içinde görevde olmayabileceğini söylemişti. Bu açıklama bazı çevrelerde 'yakında ayrılacak' şeklinde yorumlanmıştı. Ancak son röportajıyla birlikte bu sözlerin yakın vadeye işaret etmediği netleşmiş oldu.