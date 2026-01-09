Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Apple CEO'su Tim Cook, 2025'te 74 milyon dolar kazandı

Apple CEO’su Tim Cook’un 2025 toplam geliri 74 milyon doları aştı. Gelirin büyük kısmı hisse ve primlerden geldi.

Apple CEO'su Tim Cook, 2025'te 74 milyon dolar kazandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, 2026 yıllık hissedarlar toplantısı öncesinde üst düzey yöneticilerin 2025 kazançlarını açıkladı. Buna göre CEO Tim Cook’un toplam geliri yaklaşık 74,3 milyon dolar oldu. Sabit maaş yalnızca 3 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Cook’un gelirinin yaklaşık 57 milyon doları hisse senedi ödüllerinden, 12 milyon doları ise performansa dayalı primlerden oluştu. Bu yapı, Apple’da yönetici kazançlarının doğrudan şirket başarısına bağlı olmasını sağlıyor.

Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Cook’un 2025 kazancı, 2024’e yakın seyrederken 2022’deki yaklaşık 100 milyon dolarlık rekorun altında kaldı. Apple son yıllarda yönetici ücretlerinde daha kontrollü bir çizgi izliyor.

Öte yandan Apple’ın 2025 mali yılına ait toplam gelir ve kâr rakamları henüz açıklanmadı. Şirket, bu verileri 24 Şubat 2026’da yapılacak yıllık hissedarlar toplantısında resmi olarak paylaşacak.

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Ocak 2026 Volkswagen Kampanyaları: Tiguan Düşünen Bayiye Koşsun!

Ocak 2026 Volkswagen Kampanyaları: Tiguan Düşünen Bayiye Koşsun!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

[Ocak 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Ocak 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim