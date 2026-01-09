Apple CEO'su Tim Cook, 2025'te 74 milyon dolar kazandı

Apple CEO’su Tim Cook’un 2025 toplam geliri 74 milyon doları aştı. Gelirin büyük kısmı hisse ve primlerden geldi.

Apple, 2026 yıllık hissedarlar toplantısı öncesinde üst düzey yöneticilerin 2025 kazançlarını açıkladı. Buna göre CEO Tim Cook’un toplam geliri yaklaşık 74,3 milyon dolar oldu. Sabit maaş yalnızca 3 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Cook’un gelirinin yaklaşık 57 milyon doları hisse senedi ödüllerinden, 12 milyon doları ise performansa dayalı primlerden oluştu. Bu yapı, Apple’da yönetici kazançlarının doğrudan şirket başarısına bağlı olmasını sağlıyor.

Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Cook’un 2025 kazancı, 2024’e yakın seyrederken 2022’deki yaklaşık 100 milyon dolarlık rekorun altında kaldı. Apple son yıllarda yönetici ücretlerinde daha kontrollü bir çizgi izliyor.

Öte yandan Apple’ın 2025 mali yılına ait toplam gelir ve kâr rakamları henüz açıklanmadı. Şirket, bu verileri 24 Şubat 2026’da yapılacak yıllık hissedarlar toplantısında resmi olarak paylaşacak.