Apple, Çinli geliştirici Beijing Bodyreader ile App Store politikaları nedeniyle davalık oldu. 420.000 dolar tazminat talep ediliyor.

Apple, App Store politikaları nedeniyle Çinli geliştirici Beijing Bodyreader ile mahkemelik oldu. Geliştirici, çocukların duruşunu düzeltmeye yönelik uygulamasının 2020'de haksız yere kaldırıldığını iddia ederek, 420.000 dolar tazminat talep ediyor.

Çin'in Pekin şehrindeki fikri mülkiyet mahkemesi, Beijing Bodyreader'ın Apple'a karşı açtığı davayı kabul etti. Apple'ın Çin'deki App Store uygulamalarına karşı açılan ilk dava oldu.

Beijing Bodyreader, Apple'ın %30 komisyonunu sorguluyor

Beijing Bodyreader, uygulamalarının "dürüst olmayan" davranışlar gerekçesiyle kaldırıldığını ve Apple'ın App Store politikalarının tutarsız olduğunu iddia ediyor. Geliştirici, uygulamalarının kaldırılmasının ardından aynı uygulamayı "Qilin Century" adıyla yeniden yayımladıklarını ve bu uygulamanın hala App Store'da mevcut olduğunu belirtti. Davada, Apple'ın uygulama satın alımlarındaki %30 komisyonu ve iOS ekosistemi üzerindeki kontrolü de sorgulanıyor. Beijing Bodyreader, Apple'ın monopolist davranışlar sergilediğini öne sürerek, maddi tazminat, resmi bir özür ve üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve harici ödeme bağlantılarına izin verilmesini talep ediyor.

Apple, daha önce bir Çinli tüketiciden gelen antitröst suçlamalarına karşı başarılı bir savunma yapmıştı, ancak bu davada geliştiriciye karşı standart mobil platform uygulamalarını savunmak zorunda. Kapalı kapılar ardında devam eden duruşmaların bu hafta sonuçlanması bekleniyor.