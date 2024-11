Teknoloji devi Apple, bu kez kitap satmaya başladı. Sınırlı sayıda üretilecek "Apple Music: 100 Best Albums" isimli kitap, oldukça yüksek bir fiyat karşılığında satın alınabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Teknoloji odaklı şirket, bu kez kitap satışı yapmaya başladı. "Apple Music: 100 Best Albums" olarak isimlendirilen kitap, adından da anlaşılabileceği üzere Apple Music'te yayımlanmış en iyi 100 albüme odaklanıyor.

108 sayfalık kitap, sert kapaklı bir yapıya ve altın renkli sayfa kenarlarına sahip. Yarı şeffaf bir kutuya sahip olan kitap, sadece 1.500 adet üretilecek. Yapılan açıklamaya göre bu kitaba sahip olmak isteyen bir tüketicinin, 450 dolar gibi oldukça yüksek bir ödemeyi kabul etmesi gerekecek.

Apple Music: 100 Best Albums böyle görünüyor

Mayıs ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple Music'in en iyi 100 albüm listesini yayımladığından bahsetmiştik. İşte Apple Music: 100 Best Albums isimli kitap, tam olarak bu albümlere ev sahipliği yapıyor. Kitap içeriğinde söz konusu albümlerin kapak fotoğrafları ile bilgiler yer alıyor.

Apple Music: 100 Best Albums, Apple'ın sattığı ilk kitap değil. Şirket, 2016 yılında "Designed by Apple in California" isimli bir kitabı yayımlamıştı. 199 dolar karşılığında satın alınabilen kitap, Apple'ın tasarladığı ürünlere ev sahipliği yapıyordu. Yeni kitap, önceki gibi koleksiyonerlerin favorilerinden biri olacak gibi görünüyor.