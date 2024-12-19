Apple’ın yeni bildirim özelliği, cinayet zanlısını intihar etti diye duyurdu. BBC News, yanlış bilgilendirme nedeniyle şikayetçi oldu.

Apple, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni yapay zekâ destekli bildirim özetleri özelliği nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Yapay zekâ tabanlı bildirim özelliği her ne kadar haber başlıklarını kısa ve öz şekilde sunmayı amaçlasa da bazı yanlış bilgilendirmelere yol açtı.

Apple Intelligence iOS 18.2 güncellemesiyle birlikte dünya çapında kullanıma sunuldu. Ancak yeni güncelleme ile birlikte gelen bu özellik, geçtiğimiz günlerde bir cinayet davasına ilişkin tamamen yanlış içeriğe sahip bir başlık oluşturdu.

Apple, cinayet şüphelisi ile ilgili yanlış başlıkla gündemde

Cinayet şüphelisi Luigi Mangione hakkında, BBC News'e aitmiş gibi yayımlanan başlıkta, şüphelinin intihar ettiği bilgisi yer aldı. Oysa Mangione, New York'taki sağlık sigortası CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanarak Pennsylvania'daki bir cezaevinde tutuluyor.

Sınır Tanımayan Gazeticiler (RSF), Apple’dan bu özelliği devre dışı bırakmasını talep etti. Eleştirilerde, yapay zekânın güvenilir bilgi üretme kapasitesinin henüz yeterli olmadığı vurgulandı. BBC News, yaşanan yanlış bilgilendirme nedeniyle Apple’a şikayette bulundu. Bu olayın ardından RSF, "Yapay zekâ hizmetleri olasılık makineleridir ve doğru bilgiye ulaşmak şansa bağlı olmamalıdır" açıklamasında bulundu.

Apple, bildirim özelliğiyle kullanıcılara daha kısa ve öz bildirimler sunabilmeyi, böylelikle yoğun bilgi trafiğini de azaltmayı hedefliyordu. iPhone 15 Pro, iPhone 16 modelleri ve en son yazılım sürümleriyle uyumlu bazı iPad ve Mac cihazlarında kullanılabilen bu özellik, kullanıcıların manuel olarak devre dışı bırakabileceği bir ayar ile sunuluyor. Ancak Apple, şu ana kadar özelliğe dair bir açıklama yapmadı ve değiştirme veya kaldırma konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı. Eleştirilere yönelik bir açıklama yapması bekleniyor.