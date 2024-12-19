Avrupa Birliği, Apple'ı bu kez de iOS işletim sistemi üzerinden köşeye sıkıştırdı. Yetkililer, Apple'ın iOS'u rakip firmalara daha fazla açması gerektiğine karar verdiler. Apple ise bu duruma Meta üzerinden karşı çıktı.

Avrupa Birliği, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında ABD merkezli teknoloji devi Apple'ı bir kez daha köşeye sıkıştırdı. Daha önce USB Type-C girişini ve üçüncü taraf uygulama mağazalarını şirket için zorunlu kılan Avrupa Birliği, bu kez de iOS işletim sisteminin diğer teknoloji firmalarına daha fazla açılması gerektiğine karar verdi. Apple ise karara tepki gösterdi.

iOS ekosistemini bilirsiniz. Kapalı yapıda olan işletim sistemi, ancak Apple'ın izin verdiği ölçüde destek sağlar. İşte Avrupa Birliği, bunun DMA'ya aykırı olduğunu söylüyor. Apple ise bunun kullanıcı gizliliği ve güvenliği için elzem olduğunu düşünüyor.

Apple, geçmişi tartışmalı olan Meta'yı hedef gösterdi

Apple, konuyla ilgili açıklamasında kendisinden en çok özellik erişim izni talebinde bulunan şirketin Meta olduğunu söyledi. "Meta, kullanıcıların gizliliği ve güvenliği konusunda endişelere yol açacak şekilde işlevselliği değiştirmeye çalışıyor." ifadesini kullanan Apple'ın herhangi bir soruşturmaya maruz kalıp kalmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Avrupa Birliği'nin Apple hakkındaki kararı, pek çok teknolojiyi kapsıyor. Bu bağlamda; karara göre iOS ekosisteminin rakip firmalara ait akıllı saatleri, kulaklıkları ve diğer cihazları desteklemesi gerekecek. Ayrıca Wi-Fi, dosya aktarım özellikleri ve hatta cihazdan veri iletimine kadar pek çok teknolojinin, rakip firmalara açılması gerekecek.