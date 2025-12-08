Tümü Webekno
Apple'da Ayrılıklar Bitmiyor: En Önemli Yöneticilerden Biri Daha Şirketi Bırakmayı Düşünüyor!

Apple'da yaprak dökümü hız kesmeden devam ediyor. Şirketin en önemli yöneticilerinden olan çip bölümünün patronunun ayrılmak istediği bildirildi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, son zamanlarda çok büyük ayrılıklarla gündeme geliyor. Birkaç hafta önce iPhone Air tasarımcısının ayrıldığını görmüştük. Bunun dışında iOS’u da tasarlayan yöneticisi ve şirketin yapay zekâ patronu da geçen hafta Apple’a veda etmişti. Şimdi ise gelen bilgiler, bu isimlere yenisinin ekleneceğini öne sürdü.

En güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’ın aktardığına göre Apple, en üst düzey yöneticilerinden birini daha kaybedebilir. Şirketin Donanım Teknolojilerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Johnny Srouji’nin ayrılacağı iddia ediliyor.

Apple’ın çiplerinde en büyük role sahip Srouji, başka şirketlere geçmek istiyor

Gurman’ın aktardığına göre Srouji, yakın zamanda CEO Tim Cook ile görüşerek ciddi anlamda ayrılmayı düşündüğünü ve yoluna farklı şirketlerde devam edebileceğini söyledi. Cook ve şirketin Srouji’yi şirkette tutmak için elinden geleni yapmaya çalıştıkları da iddialar arasında yer aldı.

Srouji, Apple için inanılmaz önemli bir isim. Bunun ana nedeni çip bölümünün patronu olması. Apple’ın inanılmaz başarı yakalayan silikon çiplerinin hepsinin başında Srouji yer alıyor. Sektörde büyük etki yaratan Apple silikona geçişteki rolü çok büyük. 2008 yılında Apple katıldığını ve A4 çipiyle donanım alanındaki ürünlere öncülük etmeye başladığını belirtelim. Apple öncesinde Intel ve IBM’de işlemci geliştirme tarafında görev almıştı.

Apple’daki ayrılıkların ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Gurman’a göre bunlardan çoğu yöneticilerin emekli yaşına gelmeleri. Ancak daha genç isimlerde ise bıkkınlık ve farklı şirketlere geçme isteği nedeniyle böyle kararlar alınabiliyor. Zaten bazı iddialar, CEO Tim Cook’un da çok yakında yerini başka bir isme bırakabileceği yönünde. Neler olacağını zamanla göreceğiz.

