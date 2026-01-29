Tümü Webekno
Apple Creator Studio Tüm Dünyada Kullanıma Sunuldu: İşte Türkiye Fiyatı!

Apple, Adobe benzeri işlevsel özellikler sunan yeni ürün paketi Creator Studio'yu küresel çapta erişime açtı. App Store üzerinden erişilebilen hizmet, aylık veya yıllık abonelik şeklinde kullanılabilecek. Peki Apple Creator Studio neler sunuyor?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç hafta önce düzenlediği bir etkinlikte yeni ürün paketi Creator Studio'yu duyurmuştu. Final Cut Pro, Compressor ve Pixelmator Pro gibi üretken odaklı uygulamalara ev sahipliği yapan paket, an itibarıyla küresel çapta kullanıma sunulmuş durumda.

Creator Studio, Apple'ın içerik üreticiler için oluşturduğu ve yapay zekâ destekli özellikleri de barındıran, Adobe benzeri bir yapıya sahip. Aylık ve yıllık olarak satın alınabilen paketler, an itibarıyla App Store üzerinden erişilebiliyor.

Peki Apple Creator Studio fiyatları ne kadar?

Apple, Creator Studio için farklı kategoriler oluşturdu ve buna göre ödemeler yapılmasını talep ediyor. Bu bağlamda;

  • Standart kullanıcılar aylık 349,99 TL
  • Öğrenci ve eğitimciler aylık 149,99 TL
  • Standart kullanıcılar yıllık 3.499 TL
  • Öğrenci ve eğitimciler yıllık 1.499 TL

karşılığında Apple Creator Studio'nun avantajlarından faydalanabilecekler.

Apple Creator Studio hakkında detaylı bilgi için:

Apple

