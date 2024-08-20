Apple, ilk robotik cihazını Foxconn ile geliştiriyor. Yeni ürün, iPad ekranı ve robot kolu ile ev otomasyonuna yenilik getiriyor.

Apple, teknoloji ekosistemini genişletmek amacıyla ilk robotik ürününü geliştirme sürecine girdi. Yeni robot cihazı, bir iPad ekranı ve hareket edebilen bir robot kolu ile birlikte bir masaüstü ev cihazı olarak tasarlanıyor. Apple’ın bu yeni ürünü, ev otomasyonu ve video konferans gibi işlevlere sahip olacak.

Apple, robotik cihazı için üretim görevini Foxconn’a verdi. Tayvanlı tedarikçi, ürünün robot kolu ve kasasını geliştirecek. Foxconn’un Hongzhun fabrikası, özellikle ‘FoxBot’ robotları için geniş çapta üretim tecrübesi ile tanınıyor. Hongzhun fabrikası, projede mekanik parçaları ve gövdeyi üretmekle sorumlu olacak. Ayrıca bu fabrikada üretilecek robotların akıllı ev komuta merkezi olarak kullanılacağı ve ekranının 360 derece dönebilme yeteneğine sahip olacağı belirtiliyor.

Geliştirme süreci devam ediyor

Apple’ın ilk robotik cihazının geliştirilmesi sürecini, şirketin Başkan Yardımcısı Kevin Lynch’in yönettiği belirtiliyor. Lynch’in liderliğinde yürütülen bu proje, Apple’ın ev otomasyonu alanındaki stratejik hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ürünün yüksek teknolojiye sahip olması nedeniyle, fiyatının iPhone’a yakın bir seviyede, yaklaşık 1000 dolar civarında olabileceği iddia ediliyor. Foxconn, bu proje ile robotik endüstrisindeki fırsatları değerlendirme şansı bulacak.

Apple’ın yeni ürününün piyasaya çıkış tarihi olarak 2026-2027 yılları arasında bir dönem öngörülüyor. Bu tarihten önce cihazın detayları ve piyasaya sürülme süreci hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.