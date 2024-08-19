Unitree, insansı robotu G1'in seri üretime hazır versiyonunun videosunu paylaştı. Yakında evlerde görmeye başlayabileceğimiz robot, 16 bin dolara satılacak.

Yapay zekânın iyice ilerlemesiyle robotik teknolojilerde de büyük gelişmeler yaşanıyordu. Ancak şimdiye kadar öyle bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi evlerde kullanılabilecek insansı robotları görmemiştik. Bu cihazlar, şimdilik laboratuvarlar veya fabrikalar gibi yerlerde kullanılabiliyorlardı.

Ancak Çinli robotik girişimi Unitree, G1 isimli robotuyla bunun yakında değişeceğini gösterdi. Şirket, G1’in seri üretim versiyonundan video yayımladı ve fiyatını açıkladı. Bu robot, Unitree’nin geçen yıl tanıttığı H1 robotunun üretime hazır geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Zorlu hareketleri yapabilen yapay zekâ destekli Unitree G1, 16 bin dolara satılacak

Yukarıdaki videodan da görebildiğiniz üzere G1’in üretime hazır versiyonu, insansı bir görünüme sahip. 1,31 metre ile küçük bir boyuta sahip olan robot, katlanarak taşıması kolay bir hâle de gelebiliyor. Ağırlığının ise 34 kilogram olduğunu belirtelim. Yani pek hafif değil.

Unitree G1, ismi açıklanmayan 8 çekirdekli yüksek performans bir CPU’dan güç alıyor. Kollarında, bacaklarında ve gövdesinde güçlendirilmiş eklemler var. Zıplayabiliyor, saatte 7 km hıza ulaşabiliyor ve hatta engellerle dolu merdivenleri bile inip çıkabiliyor. Daha zorlu koşullarda nasıl hareket edeceği konusunda ise henüz bir bilgi yok.

Robotun vücudu gündelik işlevleri yerine getirebilmesi için tasarlanmış. Örneğin kolları ve ellerinin tasarımı, hassas nesneleri tutabilmesini ve hatta bir tavadaki yiyecekleri çevirmesini sağlıyor. Kafasında LED’lerle süslenmiş kameralar da dünyayı 3 boyutlu bir şekilde görmesine olanak tanıyor. Bunlara ek olarak 2 saatlik 9000 mAh’lik bir bataryası da var.

Unitree G1’de şirketin kendi dil modeli var. Robot bunun sayesinde taklit yoluyla işlevleri öğrenebiliyor. Yani direkt size kahvaltı hazırlayabilecek şekilde gelmeyecek.

İnsansı robotlar konusunda ilklerden olacak G1’in ne zaman çıkış yapacağı belli değil. Fiyatı ise bu 16 bin dolar (539 bin TL) olacak.