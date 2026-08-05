Tencent, yeni nesil yapay zekâ modeli Hy3'ü dünya genelinde erişime açtı. Geliştiricilerden şirketlere kadar geniş bir kullanıcı kitlesini hedefleyen model; güçlü akıl yürütme yetenekleri, yapay zekâ ajanları ve ücretsiz deneme süreciyle dikkat çekiyor.

Yapay zekâ yarışında son dönemin en agresif isimlerinden biri olan Tencent, yeni büyük dil modeli Hy3 için önemli bir adım attı. Şirket, kısa süre önce tanıttığı modeli artık dünya genelindeki kullanıcıların erişimine açtığını duyurdu. Böylece Hy3, yalnızca Çin pazarında değil küresel ölçekte de kullanılabilecek.

Tencent'in hedefi ise yalnızca ChatGPT benzeri bir sohbet botu sunmak değil. Şirket, Hy3'ü doğrudan iş akışlarına entegre ederek araştırmadan yazılım geliştirmeye, içerik üretiminden veri analizine kadar pek çok görevin yapay zekâ ajanları tarafından gerçekleştirilebildiği kapsamlı bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

Hy3'e farklı platformlar üzerinden erişmek mümkün

Tencent'in açıklamasına göre kullanıcılar Hy3'e WorkBuddy, Tencent Design Miora ve Tencent Cloud TokenHub üzerinden erişebilecek. Ayrıca geliştiriciler API desteği sayesinde modeli kendi uygulamalarına, kod editörlerine veya üçüncü taraf platformlara entegre edebilecek. Şirket, WorkBuddy hizmetinin 31 Ağustos 2026'ya kadar küresel kullanıcılar için ücretsiz olacağını da açıkladı.

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Hy3'ün kısa sürede geliştirici topluluğunda ilgi gördüğü belirtiliyor. Tencent'in paylaştığı verilere göre model, kullanıma sunulduktan sonraki ilk hafta OpenRouter'ın büyük dil modeli kullanım sıralamasında zirveye yerleşti. Ayrıca Hugging Face, ModelScope ve çeşitli geliştirici platformlarında da yayınlanarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

295 milyar parametreli yeni nesil yapay zekâ modeli

Teknik tarafta Hy3, hibrit Mixture-of-Experts (MoE) mimarisi üzerine kurulu. Toplam 295 milyar parametreye sahip olan model, bunların 21 milyarını aktif olarak kullanıyor. Tencent, bu yaklaşım sayesinde hem yüksek performans hem de daha düşük işlem maliyeti elde edildiğini söylüyor. Model ayrıca 256 bin token bağlam uzunluğunu destekliyor.

Şirket; Hy3'ün akıl yürütme, kod üretme, talimatları takip etme ve yapay zekâ ajanı görevlerinde kendisinden çok daha büyük modellerle benzer seviyede performans gösterdiğini ifade ediyor. Bunun yanında modelin yazılım geliştirme, finansal modelleme, ofis üretkenliği ve oyun geliştirme gibi alanlarda gerçek kullanıcı geri bildirimleriyle sürekli geliştirildiği belirtiliyor.

Yapay zekâ ajanları artık daha fazla işi üstlenebilecek

Tencent'in en çok öne çıkardığı noktalardan biri ise Hy3'ün yapay zekâ ajanı yetenekleri oldu. Şirketin WorkBuddy platformu üzerinden çalışan sistem; doğal dil komutlarıyla araştırma yapabiliyor, veri analizi gerçekleştirebiliyor, belge hazırlayabiliyor ve aynı anda birden fazla yapay zekâ ajanını çalıştırarak karmaşık iş süreçlerini otomatik şekilde yönetebiliyor.

Tencent'in şirket içi testlerine göre Hy3 ile güncellenen WorkBuddy, görevlerde %90'ın üzerinde başarı oranına ulaşırken önceki modele kıyasla ortalama görev tamamlama süresini %34 oranında azaltmayı başardı. Şirket, Hy3'ü önümüzdeki dönemde daha fazla bulut hizmeti ve kurumsal ürüne entegre etmeyi planlıyor.

Geliştiriciler için açık kaynak lisansı ve düşük API maliyeti

Tencent, Hy3'ü Apache 2.0 lisansı altında ticari kullanıma uygun şekilde yayınlıyor. Bu sayede geliştiriciler modeli indirip kendi sistemlerinde çalıştırabilecek, özelleştirebilecek ve ticari projelerinde kullanabilecek.

API tarafında ise OpenRouter üzerinden açıklanan fiyatlandırmaya göre 1 milyon giriş token'ı 0,1288 dolar, 1 milyon çıkış token'ı ise 0,5336 dolar seviyesinden başlıyor. Tencent, bu fiyatlandırmanın özellikle kurumsal yapay zekâ uygulamaları ve yapay zekâ ajanlarının daha düşük maliyetle yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.