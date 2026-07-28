Nokia 3310 Bir Araba Olsaydı Nasıl Görünürdü? Tebessüm Ettirecek Detaylarıyla Tasarladık...

Nokia 3310, cep telefonu dünyasının dayanıklılık sembollerinden biri olarak hafızalara kazındı. Peki bu efsane model bir otomobile dönüşseydi nasıl görünürdü?

Nokia 3310 denildiğinde akla ilk gelen şey hiç şüphesiz sağlamlık. Yıllarca düşmesine, çizilmesine ve zorlu kullanıma rağmen çalışmaya devam eden bu telefon, dayanıklılığıyla adeta efsaneleşti.

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Peki bu efsane model bir otomobil olsa nasıl görünürdü? Gelin birlikte görelim.

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3310'u iki farklı versiyonla düşündük, SUV ve sedan.

SUV modeli, gösterişten uzak, güven veren ve ilk bakışta sağlamlığı hissettiren bir halde.

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Ön tasarımdaki güçlü duruşu arkaya da taşınmış.

Yine lüksten çok dayanıklılığı ile ön plana çıkan kokpit yapısı.

Gelelim sedan modeline. Öncelik gösteriş değil, güven veren bir görünüm.

Yıllar geçse de eskimeyecek bir tasarım.

İç mekanda yine öncelik malzeme kalitesi.

Gelelim detaylarına. Elektrikli modelinde ince uçlu şarj girişi de olmazsa olmazdı.

Opsiyon olarak multimedya ekranının altına nostalji hissini doruklarda yaşatacak 3310 ekranı da alabiliyorsunuz.

Hatta bu ekranda snake oynayabiliyorsunuz.

Gösterge panelinde de retro hava estiren bir modu es geçmedik.

Peki 3310 bir araba olsa, siz hangi detayları eklemek isterdiniz?