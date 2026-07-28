Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Nokia 3310 Bir Araba Olsaydı Nasıl Görünürdü? Tebessüm Ettirecek Detaylarıyla Tasarladık...

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Nokia 3310, cep telefonu dünyasının dayanıklılık sembollerinden biri olarak hafızalara kazındı. Peki bu efsane model bir otomobile dönüşseydi nasıl görünürdü?

Nokia 3310 Bir Araba Olsaydı Nasıl Görünürdü? Tebessüm Ettirecek Detaylarıyla Tasarladık...
Deniz Şen Deniz Şen /

Nokia 3310 denildiğinde akla ilk gelen şey hiç şüphesiz sağlamlık. Yıllarca düşmesine, çizilmesine ve zorlu kullanıma rağmen çalışmaya devam eden bu telefon, dayanıklılığıyla adeta efsaneleşti.

Peki bu efsane model bir otomobil olsa nasıl görünürdü? Gelin birlikte görelim.

İçerikten Görseller

Nokia 3310 Bir Araba Olsaydı Nasıl Görünürdü? Tebessüm Ettirecek Detaylarıyla Tasarladık...
6
1
2
3 +7

3310'u iki farklı versiyonla düşündük, SUV ve sedan.

6

SUV modeli, gösterişten uzak, güven veren ve ilk bakışta sağlamlığı hissettiren bir halde.

1

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ön tasarımdaki güçlü duruşu arkaya da taşınmış.

2

Yine lüksten çok dayanıklılığı ile ön plana çıkan kokpit yapısı.

3

Gelelim sedan modeline. Öncelik gösteriş değil, güven veren bir görünüm.

4s

Yıllar geçse de eskimeyecek bir tasarım.

2s

İç mekanda yine öncelik malzeme kalitesi.

5s

Gelelim detaylarına. Elektrikli modelinde ince uçlu şarj girişi de olmazsa olmazdı.

7

Opsiyon olarak multimedya ekranının altına nostalji hissini doruklarda yaşatacak 3310 ekranı da alabiliyorsunuz.

8

Hatta bu ekranda snake oynayabiliyorsunuz.

9

Gösterge panelinde de retro hava estiren bir modu es geçmedik.

10

Peki 3310 bir araba olsa, siz hangi detayları eklemek isterdiniz?

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Araba Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Lüksünde Lüksü Yeni Mercedes-Benz S-Serisi ve Maybach S 580 Türkiye'de: İşte Fiyatları

Lüksünde Lüksü Yeni Mercedes-Benz S-Serisi ve Maybach S 580 Türkiye'de: İşte Fiyatları

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

Otomobillere ve Motosikletlere Yeni ÖTV Düzenlemesi: Asgari Maktu ÖTV Geldi!

Otomobillere ve Motosikletlere Yeni ÖTV Düzenlemesi: Asgari Maktu ÖTV Geldi!

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com