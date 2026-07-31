Google, görsel oluşturma modeli Nano Banana 2’nin Google Earth’e geldiğini açıkladı.

Google Earth, sadece dünyayı gezdiğimiz platform olmaktan çıkıp harita verileri üzerinde hayal gücümüzü görselleştirebildiğimiz bir üretim alanına dönüşüyor. Öyle ki Google, gelişmiş görsel üretim modeli Nano Banana 2'yi Google Earth’e entegre ettiğini duyurdu.

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Nano Banana 2, Google Earth'ün web platformunda küresel olarak kullanıma sunuldu. Kullanıcılar, bu entegrasyon sayesinde Google Earth’teki herhangi bir yeri istediğiniz şekilde değiştirebileceksiniz.

Dünyayı yeniden hayal edin

“Dünyayı yeniden hayal edin.” sloganıyla çıkan sistemin kullanımı oldukça basit tutulmuş. Web sürümündeki Google Earth üzerinde herhangi bir noktaya yakınlaştırma yaptıktan sonra "görsel oluştur" seçeneğine tıklamak ve ne görmek istediğinizi metin olarak yazmak yeterli oluyor. Nano Banana 2 modeli, mevcut uydu görüntülerini, hava fotoğraflarını ve 3D harita verilerini harmanlayarak doğrudan seçtiğiniz konuma uyarlanmış yapay zekâ görselleri üretiyor.

Google, bu yeni aracın hem eğitimciler hem de profesyoneller için sunduğu imkanlara dikkat çekiyor. Örneğin öğretmenler, derslerde tarihi mekânları anlatırken öğrencilerine günümüz harabeleri yerine geçmişin canlı görsellerini sunabilecek. Pompei kalıntılarına odaklanıp bir komut girildiğinde, harabeden ibaret alan saniyeler içinde Roma İmparatorluğu dönemindeki hareketli bir antik kente dönüştürülebiliyor.

Bunun yanı sıra kullanıcılar, belirli alanlar hakkında bilgi edinmek adına özel infografikler oluşturabiliyor. Mimarlar ve şehir mimarları bir projeye başlamadan önce boş bir araziyi canlı bir alışveriş merkezine dönüştürerek müşterilerine sunum yapabiliyor ya da gayrimenkul projelerinin gerçek arazi üzerindeki duruşunu görselleştirebiliyor. İsteyen kullanıcılar ise sadece eğlence amaçlı olarak sevdikleri mekânlara yeni görünümler kazandırabiliyor.