Apple, rakiplerinin veri ihlali yaptığını ima eden ilginç bir reklam filmi yayınladı. Şirket, rakiplerinin kullanıcı verilerini sattığını ima eden reklam filminde bir müzayede evindeki veri simsarlarının verileri açık artırma yöntemiyle satın aldığını gösteriyordu.

Apple, rakiplerinin veri ihlali yaptığını ima eden özellikle Android işletim sistemi kullanan üreticileri kızdırması muhtemel bir reklam filmi yayınladı. Reklamda "DUBIOUS" adlı bir müzayede evindeki veri simsarlarının verileri açık artırma yöntemiyle satın aldığı biraz komik ve ancak önemli bir konuya parmak basan bir reklam yayınladı.

Reklam, "Verileriniz Satılıyor!" başlığıyla dün akşam yayınlandı. Reklamda yer alan ana karakter Ellie, bir müzik mağazasında plakları incelerken bir kapı dikkatini çekiyor. Kapıyı açtığında şık giyinmiş insanların başkalarının özel verileri satın almak için teklif verdiği gizli bir müzayede keşfediyor. Ellie’nin özel mesajlarından büyükannesine kadar her şey, veri komisyoncularına açık artırmayla satılıyor.

Apple'ın rakiplerinin verilerini sattığını ima ettiği video şu şekilde:

Tabii ki bu bir Apple reklamı olduğu için Ellie gizli silahı bir iPhone 13 oluyor ve Ellie, bu silahı çıkarıp herhangi bir uygulamanın ayarlarından “Verileri Paylaşma” butonuna tıklıyor. Ardından veri simsarları tek tek ortadan kayboluyor. Son olarak karakterimiz e-posta ve arama geçmişi gizlilik ayarlarını da 'kapalı' hale getiriyor ve kısa süre içinde müzayede evi tamamen boşalmış oluyor.

Apple Uygulama Gizleme Programı, verilerin izlenmesi için izin alınmasını zorunlu hale getirdi

Daha uygulama geliştiricilerinin de verilerinizi üçüncü taraf veri komisyoncularına sattığına dair pek çok iddia gündeme gelmişti. Hatta bu konuda Facebook gibi pek çok teknoloji devi yargılanıp ceza dahi almış. Apple, son reklam filmiyle bir anlamda 'teknoloji' sektöründeki rakiplerine ciddi bir göndermede bulunmuş oluyor. Zira Apple’ın hayata geçirdiği Uygulama Gizliliği Programı artık uygulama geliştiricilerinin verilerinizi izleyebilmek için sizden izin almasını gerektiriyor.

Apple'ın kişisel gizliliğe verdiği, yalnızca bu reklamla ya da Apple’ın gizlilikle ilgili çeşitli izleme karşıtı özelliklerinde yer almıyor. Apple CEO'su Tim Cook, "Gizliliğin olmadığı bir dünya daha az yaratıcı, daha az empatik, daha az yenilikçi, daha az insancıldır" açıklamasıyla şirketin gizliliğe bakış açısını paylaşmış oluyor. Tabiki bu bakış açısının ne kadar gerçek ne kadar göstermelik olduğu siz okuyucularımızın takdiri.