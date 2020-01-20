Dizi ve film sektörüne iddialı bir giriş yapan Apple, merakla beklenen yeni orijinal dizisi Defending Jacob’un çıkış tarihini açıkladı. Başrollerini Chris Evans ve Michelle Dockery'nin paylaşacağı seri, 24 Nisan’da Apple TV+ platformunda yayınlanacak.

Hollywood’un dev isimlerini yeni çevrimiçi dizi ve film platformu Apple TV+’ın etrafında toplayan Apple, yüksek profilli orijinal içeriklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Cupertinolu şirket, platformun belki de en merak edilen serisi Defending Jacob’un yayın tarihini açıkladı.

Başrollerini Marvel Sinematik Evreni’nde canlandırdığı Captain America karakteri ile gönüllerde taht kuran Chris Evans ve Netflix imzalı Godless dizisinden tanıdığımız İngiliz aktris Michelle Dockery’nin paylaşacağı seri, 24 Nisan’da Apple TV+ platformunda çıkış yapacak. Apple, dizinin ilk üç bölümünün söz konusu tarihte yayınlanacağını, diğer bölümlerin ise haftalık olarak kütüphaneye ekleneceğini açıkladı.

Defending Jacob, Apple'ın en merak edilen dizileri arasında yer alıyor

Aynı adlı romandan diziye uyarlanan Defending Jacob, oğlu cinayetle suçlanan savcı bir babanın hikayesini takip ediyor. Evans’ın karakteri, bir yandan adaleti sağlamaya çalışırken, diğer yandan da oğlunu korumaya çalışacak. Dizide Evans ve Dockery'ye, Jaeden Martell, Cherry Jones, Betty Gabriel ve Sakina Jaffrey gibi isimler eşlik ediyor.

Apple, Amazing Stories'in de çıkış tarihini açıkladı

Apple, Defending Jacob’un yanı sıra merakla beklenen bir diğer serisi Amazing Stories’in çıkış tarihini de açıkladı. 1980’lerde Steven Spielberg tarafından üretilen aynı isimli antoloji dizisinin remake’i olan seri, 6 Mart’ta yayınlanacak. Yapımcılığını yine Spielberg’ün üstlendiği fantastik serinin ilk sezonu, beş bölümden oluşacak.