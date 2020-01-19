Apple TV+, merakla beklenen dizisi Home Before Dark'ın gösterime gireceği tarihi açıkladı. Dizi, 3 Nisan günü Apple'ın çevrimiçi yayın platformunda izleyicilerle buluşacak. Dizi, gerçek bir cinayet olayına dayanıyor.

Apple TV+, Televizyon Eleştirmenleri Birliği Kış Medya Turu kapsamında, merakla beklenen yeni dizisi Home Before Dark hakkında önemli bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, yeni dizi 3 Nisan günü izleyicilerle buluşacak.

Home Before Dark'ın senaryosu, 11 yaşındaki araştırmacı gazeteci Hilde Lysiak'ın Pennsylvania'da yaşadığı kentteki gerçek bir cinayet vakasının üzerine kurulu. Lysiak, kendi çıkardığı gazetede cinayetin izini sürerken henüz 9 yaşındaydı. Hikâye, genç bir kızın Brooklyn'den küçük bir göl kasabasına taşınmasıyla başlıyor. Küçük kız, babası dahil tüm kasaba sakinlerinin gizlemeye çalıştığı bir vakayı ortaya çıkarıyor.

Gazeteciler Cemiyeti'nin en genç üyesi

Dizinin başrolünde, Hilde'yi canlandıran Brooklyn Prince yer alıyor. Diğer oyuncular arasında Jim Sturgess ve Abby Miller gibi isimler bulunuyor. Dana Fox ve Dara Resnik'in yarattığı, Jon M. Chu'nun yönettiği dizinin ikinci sezonda da devam edeceği açıklandı.

Home Before Dark'ın ilk üç bölümü 3 Nisan'da Apple TV+'ta yayınlanacak. Sonraki bölümlerse hafta bir izleyiciyle buluşacak ve sezon toplamda 10 saati bulacak.

Hilde Lysiak, geçen sene Arizona polis şefi Joseph Patterson tarafından Patagonia'da tehdit edilmişti. Kendi haber sitesi Orange Street News'ta olayın videosunu yayınlayan Lysiak, polise gazeteci olduğunu hatırlattığını ancak şefin cevabının "Bu basın özgürlüğü laflarını duymak istemiyorum" olduğunu söylemişti. Polis şefi, genç gazetecinin kendisini videoya çektiğini görünce bu videoyu haber sitesinde yayınlayamayacağını ileri sürmüştü.

Lysiak cinayet vakasıyla ilgilendiği sıralarda yerel ve ulusal medyada küçük bir kızın cinayet meseleleriyle uğraşmaması gerektiği yönünde yorumlar yapılmış ancak Lysiak işini yapmaya devam etmişti. Bunun ardından babası Matthew Lysiak ile birlikte bir yayıncıyla 6 kitaplık bir seri için anlaşma yapmıştı. Lysiak, Profesyonel Gazeteciler Cemiyeti'nin en genç üyesi olarak da tarihe geçmişti.