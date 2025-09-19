iPhone 17 Serisi Resmen Satışa Çıktı!

Beklenen gün geldi. iPhone 17 serisi bugün itibarıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de resmen satışa çıktı. Telefonlar, şu anda hem online hem de mağazalardan satın alınabiliyor.

Apple, 9 Eylül günü gerçekleştirdiği etkiinlikle yeni amiral gemisi telefonları olacak iPhone 17 ailesini tanıtmıştı. Yeni seri standart, Plus yerine geçen ince tasarımlı iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere toplamda 4 modelden oluşuyordu ve birçok yenilikle geliyordu. iPhone 17 ailesinin ön siparişler, 12 Eylül tarihinde başlamıştı. Şimdi ise beklenen gün geldi. iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, Türkiye de dahil dünya çapında resmen satışa sunuldu.

İstediğiniz iPhone 17 modelini şu anda ister mağazalardan ister online olarak satın alabilirsiniz!

Bugün itibarıyla Apple’ın resmî sitesi, 3’üncü taraf satıcılar, Apple mağazaları gibi yerlerde iPhone 17 serisi yerini aldı ve satışa açıldı. Ön siparişin geçmesiyle artık kullanıcılar direkt ister fiziki isterseler de online olarak yeni iPhone modellerini satın alma imkânına sahipler.

iPhone 17 serisinin başlangıç fiyatlarından da bahsedelim. Standart model, 77.999 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. 5,6 mm kalınlıkla tarihin en ince iPhone’u olan iPhone Air ise 97.999 TL’den başlıyor. iPhone 17 Pro’da 107.999 TL, iPhone 17 Pro Max’te ise 119.999 TL’lik başlangıç fiyatı var. Cihazlar hakkındaki tüm detaylara aşağıdaki içeriklerden ulaşabilirsiniz.