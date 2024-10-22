Apple'ın bu ay düzenlemesi beklenen etkinlik yeni birçok ürüne ev sahipliği yapacaktı ama iddialar etkinliğin iptal edildiği yönünde.

Apple’ın Ekim ayındaki yeni MacBook'lar duyuracağı etkinliği hâlâ kesinlik kazanmış değil ve yeni iddialara göre şirket bu etkinliği iptal etmeyi planlıyor olabilir.

Normal şartlarda yeni iMac, MacBook Pro ve Mac Mini'nin M4 işlemciye sahip yeni modellerinin bu ayın sonunda çevrim içi olarak gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyordu. Alışılmışın aksine geçtiğimiz günlerde Apple, iPad mini 7'yi sadece bir basın açıklamasıyla duyurmuştu. Şimdi ise şirketin Mac serisi için benzer bir duyuru yapacağı konuşuluyor.

Apple yeni ürünleri basın açıklamasıyla duyurabilir

Bloomberg muhabiri Mark Gurman, Threads'teki resmî hesabından yaptığı paylaşımda, Apple Store'lardaki Mac ve ilgili ürünlerin stoklarının şu an oldukça azaldığını belirtti. Bu ürünler arasında iMac, MacBook Pro, Mac mini, Magic Mouse ve Magic Trackpad gibi aksesuarlar da yer alıyor. Stokların bu denli düşük olması, yeni ürünlerin çok yakında duyurulacağı yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

Gurman'ın paylaşımına göre iMac ve MacBook Pro modellerinin, hâlihazırda iPad Pro’da bulunan M4 işlemci ile güncellenmesi bekleniyor. Mac Mini’nin ise daha önce çıkan söylentilerle uyumlu olarak önemli bir yenilenmeden geçeceği, daha kompakt bir tasarımla geleceği ve yeni bağlantı noktalarına sahip olacağı söyleniyor.

Bununla birlikte Gurman, Apple'ın çevrim içi de olsa herhangi bir etkinliğe hazırlanmadığını, bunun yerine duyuruları iPad mini 7'de olduğu gibi gerçekleştirebileceğini öne sürüyor. Gurman ayrıca M4 işlemcili Mac'lerin duyurulduğu takdirde 1 Kasım 2024 tarihinde piyasaya sürülmesini beklediğini belirtiyor.

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