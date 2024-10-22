Apple, Yapay Zekâ Özelliklerini de İçerecek iOS 18.1'in Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı

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Apple, Apple Intelligence özelliklerini de içerecek iOS 18.1'in ne zaman yayımlanacağını açıkladı. iPhone'larda yeni bir dönem başlatacak sürüm için artık sayılı günler kaldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın WWDC 2024 kapsamında tanıttığı üretken yapay zekâ özellikleri "Apple Intelligence", henüz piyasaya sürülmedi. Şirket, bu özelliklerin iOS 18.1 ile kullanıcılara ulaşmaya başlayacağını duyurmuştu. Ancak bu sürümün ne zaman yayımlanacağı belli değildi.

İşte an itibarıyla bu bilinmez gün yüzüne çıkmış durumda. iPhone'ları yapay zekâ özellikleriyle donatacak iOS 18.1'in ne zaman yayımlanacağı belli oldu. Apple tarafından yapılan resmî açıklama, iPhone sahipleri için artık sayılı günler kaldığını gözler önüne seriyor.

iOS 18.1, 28 Ekim'de yayımlanacak

Apple Intelligence ne zaman çıkacak

Apple'ın açıklamasına göre iOS 18.1, 28 Ekim tarihi itibarıyla küresel çapta yayımlanacak. Böylelikle iPhone 15 Pro veya daha yeni model iPhone sahipleri, Apple Intelligence özelliklerini kullanmaya başlayabilecekler. 
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iOS 18.1, elbette sadece Apple Intelligence özelliklerini içermeyecek. Yeni sürümle kullanıcılara birkaç yeni özellik daha sunulacak. Ayrıca iOS 18'in bilinen sorunları da giderilecek.

Apple Intelligence özellikleriyle ilgili detaylı bilgi için:
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Kaynak : https://www.idownloadblog.com/2024/10/21/apple-ios-18-1-release-date-official/
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