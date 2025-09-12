iPhone 17 Serisi Onarım Ücretleri Açıklandı (Bu Fiyatlardan Sonra Gözünüz Gibi Bakmanız Lazım)

Apple, resmî onarım ve servis sayfası üzerinden yeni iPhone 17 serisinin onarım ücretlerini açıkladı.

Apple'ın iPhone'lar için sunduğu onarım ve servis ücretli, iPhone modeline ve onarımın kategorisine göre farklılık gösteriyor. Bugün ön siparişe açılan yeni iPhone 17 serisi için de onarım ve servis ücretleri açıklandı.

Apple, onarım ve servis ücretlerini sabit bir fiyat ile resmî web sitesi üzerinden kullanıcılara sunuyor. Elbette bu ücretler sabit bir ücret olarak görünüyor olsa da randevunuzda yapılacak incelemeler sonrası daha yüksek bir fiyatla karşılaşabiliyorsunuz.

iPhone 17 serisi onarım ücretleri

Onarım Türü iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Çatlak Ekran 15.999 TL 15.999 TL 15.999 TL 18.499 TL Arka Cam Hasarı 7.739 TL 7.739 TL 7.739 TL 7.739 TL Çatlak Ekran + Arka Cam 20.239 TL 20.239 TL 20.239 TL 22.899 TL Pil 4.799 TL 5.799 TL 5.799 TL 5.799 TL Arka Kamera 8.299 TL 8.299 TL 12.499 TL 12.499 TL Diğer Hasar 50.999 TL 58.999 TL 66.499 TL 73.999 TL

Onarım ücretleri arasındaki farklar önceki iPhone 16 serisinde olana benzer. Sadece serinin fiyatları TL bazında arttığı için onarım ücretlerinde benzer oranda artışlar olmuş.

Dileriz ki ihtiyacınız olmaz ama eğer iPhone 17 serisi bir telefona sahipseniz ve onarım ücretlerini kontrol ederek randevu almak istiyorsanız buraya göz atabilirsiniz.