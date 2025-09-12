Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 17 Serisi Onarım Ücretleri Açıklandı (Bu Fiyatlardan Sonra Gözünüz Gibi Bakmanız Lazım)

Apple, resmî onarım ve servis sayfası üzerinden yeni iPhone 17 serisinin onarım ücretlerini açıkladı.

iPhone 17 Serisi Onarım Ücretleri Açıklandı (Bu Fiyatlardan Sonra Gözünüz Gibi Bakmanız Lazım)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'ın iPhone'lar için sunduğu onarım ve servis ücretli, iPhone modeline ve onarımın kategorisine göre farklılık gösteriyor. Bugün ön siparişe açılan yeni iPhone 17 serisi için de onarım ve servis ücretleri açıklandı.

Apple, onarım ve servis ücretlerini sabit bir fiyat ile resmî web sitesi üzerinden kullanıcılara sunuyor. Elbette bu ücretler sabit bir ücret olarak görünüyor olsa da randevunuzda yapılacak incelemeler sonrası daha yüksek bir fiyatla karşılaşabiliyorsunuz.

iPhone 17 serisi onarım ücretleri

iPhone 17 onarım

Onarım Türü iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max
Çatlak Ekran 15.999 TL 15.999 TL 15.999 TL 18.499 TL
Arka Cam Hasarı 7.739 TL 7.739 TL 7.739 TL 7.739 TL
Çatlak Ekran + Arka Cam 20.239 TL 20.239 TL 20.239 TL 22.899 TL
Pil 4.799 TL 5.799 TL 5.799 TL 5.799 TL
Arka Kamera 8.299 TL 8.299 TL 12.499 TL 12.499 TL
Diğer Hasar 50.999 TL 58.999 TL 66.499 TL 73.999 TL

Onarım ücretleri arasındaki farklar önceki iPhone 16 serisinde olana benzer. Sadece serinin fiyatları TL bazında arttığı için onarım ücretlerinde benzer oranda artışlar olmuş.

Dileriz ki ihtiyacınız olmaz ama eğer iPhone 17 serisi bir telefona sahipseniz ve onarım ücretlerini kontrol ederek randevu almak istiyorsanız buraya göz atabilirsiniz.

iPhone 17 Serisinin Türkiye Fiyatları Belli Oldu! iPhone 17 Serisinin Türkiye Fiyatları Belli Oldu!
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu!
Apple'ın En Yeni Amiral Gemisi iPhone 17 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı Apple'ın En Yeni Amiral Gemisi iPhone 17 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Fenerbahçe'den FC 26 'Rating Challenge' Videosu Geldi [Video]

Fenerbahçe'den FC 26 'Rating Challenge' Videosu Geldi [Video]

HBO Max Fiyatlarına Zam Geleceği Açıklandı

HBO Max Fiyatlarına Zam Geleceği Açıklandı

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Oyun dünyasını kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong, Android telefonlarda çalıştırıldı

Oyun dünyasını kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong, Android telefonlarda çalıştırıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim