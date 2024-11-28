Apple mağazaları sadece teknolojik ürünleriyle değil mimarisiyle de dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir yanındaki Apple mağazalarından hangisinin en pahalıya mal olduğunu biliyor musunuz?

Bulundukları şehirlerin simgeleri hâline de gelen Apple mağazalarından bir tanesi var ki o da marka için en önemli mağaza olarak da kabul edilen bir yer.

O zaman alışveriş yapmasanız bile görmek isteyeceğiniz New York’un kalbinde, Beşinci Cadde’de bulunan Apple mağazasına bakalım.

Yıl 2006: Mağazanın açıldığı ilk gün Steve Jobs, ilk giren müşterileri bizzat karşılamıştı.

Bu mağazanın diğerlerinden farklı çok fazla. Yer altına inşa edilen mağazanın girişinde Apple’ın minimalist tasarım anlayışının örneklerinden biri olan camdan yapılmış devasa bir küp bulunuyor.

New York’ta dünyanın en pahalı perakende noktasında ilk sırada bulunan Beşinci Cadde’deki bu mağaza, 2017’de başlayan ve yaklaşık 2 yıl süren yenileme çalışmaları sonrasında 2019’de yeniden açıldı.

Yenileme sürecinin maliyeti ise yaklaşık 2 milyon dolardı.

Gelelim mağazayı bu kadar önemli kılan detaylara.

İnşası ve yenilenmesi sırasında kullanılan malzemeler, mağaza maliyetinin yüksek olmasının başlıca sebepleri arasında. Tabii konumunu saymazsak.

Cam küpün yapımında kullanılan özel cam paneller ve yer altındaki geniş alan tasarımı ise maliyetin diğer kalemleri arasında. İç mekânda kullanılan özel aydınlatma sistemleri ve mobilya gibi daha pek çok detay da göze çarpıyor.

İç mekândaki yansıtıcı çelik spiral merdiven ve asansör, Apple ürünlerinin sergilendiği ahşap masalar, bazı Apple ürünleri için özel odalar ve alanlar ise düşünülmüş diğer incelikler.

Ayrıca mağazanın iç alanının yenileme sürecinden sonra yaklaşık 2 katına çıktığını ve tavanın ciddi ölçüde yükseldiğini de belirtelim. Bunun yanı sıra iki giriş daha eklendi ve orijinal cam merdiven, paslanmaz çelikten yapılmış merdivenle değiştirildi.

Son olarak mağazanın 7/24 açık olması, New York’un hiç uyumayan yapısına da uyum sağlayarak dikkat çeken bir özellik olarak öne çıkıyor.

Bir mağaza daha var ki o da Beşinci Cadde ile kapışır durumda.

Her ne kadar New York’taki mağaza Apple’ın göz bebeği olsa da Hong Kong’da yakın zamanda açılan mağaza da etkileyici tasarımı ve yüksek maliyetiyle dikkat çekiyor.

Apple’ın Asya-Pasifik bölgesindeki önemli yatırımlarından biri olan bu mağaza, stratejik olarak popüler IFC AVM’sinde konumlanmış durumda ve 15 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor.

İki katlı mağazada çeşitli alanlar olduğu gibi çocukların eğlenebileceği gibi bölgeler de var. Mağazadaki muhteşem spiral cam merdiven de hemen fark ediliyor.

Sizin ikisinden birine yolunuz düştü mü?

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