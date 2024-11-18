Yaptığı Her Ürün Peynir Ekmek Gibi Satan Apple'ın Sadece 18 Ayda Piyasadan Çekilen, Çok Bilmediğimiz Fiyasko Ürünü iPod Hi-Fi

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Apple’ı sektöründe yaptığı yenilikler ve devrimsel nitelikteki ürünleriyle tanıyoruz. Ancak bu denli başarılı markanın bile bazı başarısız ürünleri olabiliyor. Bu içerikte iPod Hi-Fi’dan bahsedeceğiz.

Apple 2006 yılında, her zamanki gibi teknoloji dünyasını şaşırtacak yeniliklerle gündeme gelmiş ve iPod Hi-Fi’yı tanıtmıştı.

Bu yeniliğin diğerlerinden farkıysa, bu sefer bir telefon ya da bilgisayar değil bir ev hoparlör sistemi olmasıydı.

O yıllarda iPod’un, MP3 çalarlar arasında öne çıkması sebebiyle Apple bu popülerliği bir adım ileriye taşımak istemişti.

iPod Hi-Fi

iPod Hi-Fi, güçlü ses kalitesi sunmasına ek olarak kullanıcıların iPod’larını şarj etmesine de imkân tanıyordu.

Ayrıca taşınabilir yapısıyla da kullanışlılık açısından bir avantaj sağlıyordu.

Ancak ne yazık ki işler Apple’ın umduğu gibi gitmedi ve bu ürün sadece 18 ay sonra sessizce piyasadan çekildi…

iPod Hi-Fi

Ürüne ilişkin ilk sorun, ürünün iPod’un en büyük avantajı olarak öne çıkan taşınabilirlik iddiasını zayıflatıyor olmasıydı.

Her ne kadar Hi-Fi’da taşımayı kolaylaştıracak kollar olsa da iPod’un kendisi kadar kompakt olmadığından kullanıcılar bu ürünü iPod kadar kompakt ve kullanışlı bulmamıştı.

Priz olmadan kullanmak için de altı adet pil gerekiyordu ve bu hem cihazın ağırlığını arttırıyor hem de kullanışlılığını olumsuz etkiliyordu.

Üstelik fiyat konusunda da problemler vardı.

ipod hifi

Ürünün fiyatı çoğu tüketici için yüksek sayılabilecek bir seviyedeydi.

Öyle ki, iPod Hi-Fi’nin fiyatı 349 dolardı, yani iPod’un kendisinden sadece çok az daha ucuzdu.

Hâl böyle olunca kullanıcılar, müzik dinlerken cihazlarını şarj edebilme kolaylığını beğenmiş olsalar da yüksek fiyatı da göz önüne aldıklarında bu ürünü tercih etmek için güçlü bir sebep bulamadılar.

Tüm bu faktörler hesaba katıldığında iPod Hi-Fi, başarılı olmak için pek fazla fırsata sahip olamayacak gibi göründüğünden Apple bu projeyi rafa kaldırdı ve iPod Hi-Fi Apple’ın başarısız bir girişimi olarak tarihe geçti.

Kaynak: Slash Gear

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